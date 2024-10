A- A+

EUA EUA: governo já destinou US$ 137 mi para afetados por Furacão Helene e se prepara para Milton Nos próximos dias, a Tempestade Milton deve atingir a costa da Flórida

O governo dos Estados Unidos disse hoje que já se prepara para os impactos da tempestade tropical Milton, que deve atingir a costa da Flórida nos próximos dias.

"As pessoas no caminho de Milton devem levar a tempestade a sério e se preparar agora", alerta o governo americano.

Segundo a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema, na sigla em inglês), o país já destinou US$ 137 milhões para a reconstrução das áreas afetadas pelo Furacão Helene, e continua atuando nas regiões destruídas para realocar as famílias que perderam residências.



"A Fema tem os recursos e a capacidade para lidar com vários desastres simultaneamente e está totalmente preparada para dar suporte às comunidades afetadas onde e quando necessário", disse, destacando que já tem empregado recursos para a prevenção dos estragos que podem ser causados pelo furacão Milton.

Veja também

Envenenamento Menino de 7 anos supostamente envenenado com bombom está internado em estado grave há seis dias