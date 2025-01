A- A+

VIAGEM EUA: Rubio inicia viagem à América Central no sábado para promover o "America First" de Trump O secretário participará de reuniões e encontros com "autoridades de alto nível e líderes empresariais"

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, viajará ao Panamá, El Salvador, Costa Risca, Guatemala e República Dominicana entre 1º e 6 de fevereiro, de acordo com comunicado do Departamento de Estado do país.

O texto afirma que o objetivo da viagem é "promover a política externa 'America First' do presidente Donald Trump". Rubio participará de reuniões e encontros com "autoridades de alto nível e líderes empresariais" para, segundo o Departamento, buscar maneiras de cooperação regional em interesses centrais e compartilhados.

Os "interesses" citados no comunicado são "combater a migração ilegal e em larga escala, enfrentar o flagelo das organizações criminosas transnacionais e dos traficantes de drogas, conter a influência da China e aprofundar parcerias econômicas para aumentar a prosperidade em nosso hemisfério" - bandeiras de campanha do republicano.

