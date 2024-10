Manifestantes bloqueiam vias ante provável prisão de Evo Morales

Grupos de agricultores bloquearam, nesta segunda-feira (14), duas importantes vias da Bolívia, ante a provável prisão de seu líder, o ex-presidente Evo Morales, investigado pelo suposto abuso de uma menor quando estava no poder.

Desde a manhã, o tráfego nas rotas que conectam o departamento de Cochabamba (centro) com os de Santa Cruz (leste) e Chuquiasca (sudeste) está interrompido por manifestantes, segundo a estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

À frente do protesto está o Pacto de Unidade (Pacto de Unidad), um grupo de organizações próximas ao ex-presidente de 64 anos, que se mobilizou “para proteger a liberdade, a integridade e (impedir) o sequestro” de Morales, conforme anunciado em um manifesto.

A polícia está posicionada em trechos das estradas bloqueadas.

Morales está sendo investigado pelos crimes de “estupro, tráfico e contrabando de pessoas”.

Na quinta-feira, ele não atendeu a uma intimação da promotoria do departamento de Tarija para prestar depoimento, o que poderia levar as autoridades a ordenar sua prisão.