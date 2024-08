Exame Nacional de Proficiência em Odontologia recebe inscrições até 2 de setembro; veja como fazer

A- A+

Cirurgiões-dentistas recém-inscritos no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) têm até 2 de setembro para se inscrever no Exame Nacional de Proficiência em Odontologia.

O exame promovido pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) é uma oportunidade para avaliar as competências profissionais de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e a regulamentação da profissão.

As inscrições devem ser feitas pelo candidato no site do Instituto Quadrix. O exame é facultativo e gratuito.

O exame é destinado aos profissionais que solicitaram a primeira inscrição no sistema entre 1º de agosto de 2023 e 31 de julho de 2024.

O CRO-PE incentiva todos os profissionais elegíveis a participarem dessa etapa de avaliação.

Com a realização do exame, além da possibilidade de aprimoramento profissional, os cirurgiões-dentistas receberão isenção da anuidade no Regional para o exercício de 2025, mediante apresentação do certificado de participação, bem como terão a chance de concorrer a uma série de prêmios, incluindo consultórios odontológicos, ultrassons, fotopolimerizadores, canetas de alta rotação, e tablets.

Exame Nacional de Proficiência em Odontologia

O exame, regulamentado pela Resolução CFO-263, é uma iniciativa que busca assegurar a qualidade dos profissionais recém-formados.

Composto por uma prova objetiva de múltipla escolha, o exame abrange diversas áreas do conhecimento odontológico.

Embora não seja obrigatório para o registro profissional, a avaliação anual é uma ferramenta essencial para identificar áreas de aprimoramento e garantir que os novos cirurgiões-dentistas estejam aptos a exercer a profissão com excelência.

