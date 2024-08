A- A+

ABSTENÇÃO DO CNU Concurso Nacional Unificado teve abstenção de 56,5% em Pernambuco Estavam inscritos quase 102 mil candidatos no Estado, onde provas foram aplicadas em sete cidades

Mais da metade dos inscritos em Pernambuco faltou às provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), aplicadas pelo governo federal no último domingo (18).

Segundo dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, responsável pelo certame, 56,5% dos 101.908 candidatos de Pernambuco não fizeram o exame.

No Estado, as provas do CNU foram aplicadas em sete cidades: Recife (52.445 inscritos), Petrolina (13.755), Caruaru (10.625), Olinda (8.294), Jaboatão dos Guararapes (6.557), Serra Talhada (5.162) e Garanhuns (5.070).

A taxa de abstenção ao CNU em Pernambuco ficou maior que a média nacional de 54,12%. O estado com mais faltosos foi o Ceará, onde 59,65% dos candidatos não fizeram a prova. Já o Distrito Federal teve a menor taxa, com 43,39%.

Em todo o Brasil, 970.037 pessoas realizaram a prova. Estavam inscritos, no entanto, 2,1 milhões de pessoas. O CNU oferece 6,6 mil vagas em 21 órgãos da administração federal.

Apesar da alta taxa de abstenção, a seleção é a maior já feita no Brasil em número de candidatos.

As avaliações foram aplicadas em 228 municípios e os gabaritos serão publicados nesta terça-feira (20). Os candidatos já podem conferir gabaritos preliminares das provas objetivas.

CNU: taxas de abstenção

Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharia = 52,51%

Bloco 2 - Tecnologia, Dados e Informação = 50,75%

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas = 47,98%

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor = 48,05%

Bloco 5 - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos = 53,77%

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação = 52,02%

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública = 48,96%

Bloco 8 - Nível Intermediário = 62,05%

CNU: cronograma

O cronograma do CNU também prevê a disponibilização da imagem do cartão-resposta para 10 de setembro.

As notas finais serão publicadas em 8 de outubro e os candidatos terão os dias 9 e 10 de outubro para o envio de títulos.

Os resultados finais sairão em 21 de novembro e o governo começará a convocar para posse e cursos de formação em janeiro do próximo ano.





