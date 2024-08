A- A+

CERTAME Concurso Nacional Unificado teve abstenção de 54,12%, diz ministério; veja números por bloco Ao todo, 970.037 fizeram a prova no último domingo

O Ministério da Gestão informou nesta segunda-feira que o Concurso Nacional Unificado (CNU) teve uma abstenção de 54,12%. Ao todo, 970.037 fizeram a prova. Foram mais de 2,1 milhões de inscrições validadas.

Neste domingo, no dia de realização do exame, a ministra da pasta, Esther Dweck, informou que cerca de 1 milhão de pessoas fizeram as provas. Mas os números fechados só foram divulgados nesta segunda.

O ministério tem afirmado que essa abstenção está dentro da média de outros concursos.

Entre os candidatos que se inscreveram nas cotas de pessoas com deficiência (PCD), a abstenção foi menor: 39,28%.

Veja a abstenção por bloco:

BLOCO 1 - INFRAESTRUTURA, EXATAS E ENGENHARIA: 52,51%

BLOCO 2 - TECNOLOGIA, DADOS E INFORMAÇÃO: 50,75%

BLOCO 3 - AMBIENTAL, AGRÁRIO E BIOLÓGICAS: 47,98%

BLOCO 4 - TRABALHO E SAÚDE DO SERVIDOR: 48,05%

BLOCO 5 - EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS: 53,77%

BLOCO 6 - SETORES ECONÔMICOS E REGULAÇÃO: 52,02%

BLOCO 7 - GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 48,96%

BLOCO 8 - NÍVEL INTERMEDIÁRIO: 62,05%

Pela primeira vez, o governo federal fez uma seleção única para contratar servidores para diferentes órgãos públicos. Ao todo, são 6.640 vagas, com salários que, em alguns casos, superam R$ 20 mil.

Considerando todos os oito blocos temáticos, a média geral é de 318,4 candidatos por vaga. Os blocos de 1 a 7 exigem formação de nível superior. Já a escolaridade para o bloco 8 é nível médio ou técnico.

O cargo com maior concorrência foi o de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas no IBGE, com especialidade em Engenharia Civil, com 28.534 inscritos para uma vaga.

Confira o cronograma com as principais datas do CNU:

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 20/08

Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta: 08/09

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva: 08/10

Divulgação final dos resultados: 21/11

Início da convocação para posse e cursos de formação: Janeiro/2025

Veja também

MORADIA Minha Casa, Minha Vida: vendas disparam 46% e puxam mercado de imóveis novos no país