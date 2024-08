Concurso do BNDES recebe 93,4 mil pedidos de inscrição

A- A+

O concurso público do BNDES recebeu 93,4 mil inscrições até o meio-dia desta segunda-feira, dia 19, último dia do prazo para garantir a participação na prova. As inscrições terminarão às 23h59, e devem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio.

As provas serão realizadas em todas as 27 capitais do país em 13 de outubro, um domingo.

Concurso BNDES 2024: Como serão as provas e que documentos levar

Além do salário inicial de R$ 20.900 mensais, os benefícios, que podem chegar a R$ 4 mil por mês, são um chamariz.



A conta inclui auxílio refeição de R$ 2.000 por mês e assistência educacional de até R$ 1.600 para cada filho até 18 anos.

O atual plano de cargos e salários do BNDES prevê que a remuneração base pode chegar a R$ 35.000, conforme promoções por desempenho.

Veja também

MORADIA Minha Casa, Minha Vida: vendas disparam 46% e puxam mercado de imóveis novos no país