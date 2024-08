A- A+

Notícias Após três meses de adiamento, candidatos realizam provas do Concurso Nacional no Recife Mais de 52 mil pessoas se inscreveram para as avaliações realizadas no Recife

Com mais de 100 mil candidatos inscritos em Pernambuco, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) aconteceu ontem em todo o Brasil e em sete cidades do estado.

No total, mais de dois milhões de pessoas se inscreveram para disputar uma das mais de seis mil vagas oferecidas em 21 órgãos do governo federal.

Segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Recife foi a cidade de Pernambuco com o maior número de inscrições, somando 52.445 candidatos.

Conhecido também como "Enem dos concursos", as provas do CNU foram divididas em dois momentos, que aconteceram pela manhã e durante a tarde.

Para o turno da manhã, os portões abriram às 7h30 e fecharam às 8h30. As avaliações começaram às 9h.

Atraso

Na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), um dos maiores locais de prova da capital, candidatos que tentaram chegar de carro encontraram trânsito nos arredores e dificuldade para estacionar.

Leandro Albuquerque. Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco

Leandro Albuquerque, pedagogo, chegou minutos depois do fechamento dos portões e não conseguiu entrar. Ele relatou que um pneu furado no carro foi o motivo do atraso.

"Eu moro em Olinda e acordei às 6h para chegar até aqui, mas o pneu do meu carro furou. Quando cheguei, ainda tive muita dificuldade para achar vagas de estacionamento", destacou.

De acordo com Leandro, outros familiares também estavam fazendo a prova.

"Tenho família que também veio fazer e já conseguiu entrar. É uma pena, estudei bastante. Infelizmente aconteceu e foi comigo", lamentou.

Na primeira etapa, os candidatos deveriam passar, no mínimo, duas horas em sala, podendo sair até às 11h30.

Bom resultado

Para Pedro Augusto dos Santos, advogado, as provas da manhã foram tranquilas.

"As questões estavam bastante didáticas e não foi algo extenso e cansativo", ressaltou.

Ele contou que a rotina de estudos seguiu forte até o aviso do adiamento das provas, feito em decorrência das tragédias climáticas no Rio Grande do Sul.

Pedro Augusto dos Santos. Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco

"Não consegui estudar com o mesmo ritmo durante o período de adiamento porque a situação me desestimulou".

Adiamento

Já para a contadora Gabriela Cavalcanti, os três meses de adiamento foram importantes para revisar pontos específicos nos estudos.

"Me preparei desde setembro. Aproveitei os meses restantes para focar nas questões específicas do meu bloco e fazer uma revisão dos assuntos com mais calma".

Gabriela Cavalcanti. Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco

Pela tarde, a partir das 13h, os candidatos retornaram aos locais de prova para concluir a segunda etapa das avaliações. Os portões fecharam às 14h e o limite máximo de saída foi às 18h.

Prova

O exame foi dividido em oito blocos temáticos, com sete voltados para o nível superior e um para o nível médio.

Candidatos para cargos de nível superior responderam 20 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva de conhecimentos específicos do bloco temático.

Já os candidatos de nível médio responderam a 20 questões de múltipla escolha de língua portuguesa e fizeram uma redação.

Agora, os participantes devem aguardar a divulgação das notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva no dia 8 de outubro.

O início das convocações para posses e cursos de formação deverá acontecer apenas em janeiro de 2025.



