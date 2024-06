Exercícios: personal trainer de Robert Downey Jr. revela rotina de treinos do ator

A- A+

Antes de interpretar o "Homem de Ferro", da franquia "Os Vingadores", Robert Downey Jr. passou por um treinamento pesado com a ajuda do seu personal trainer Ted Ryce. Atualmente, o preparador físico ajuda outros alunos a conquistar o físico esculpido do ator exibido nos filmes de sucesso.

Os treinos do profissional são voltados para homens na faixa dos quarenta e cinquenta anos, a mesma de Downey quando treinava. Além disso, para o efeito "Homem de Ferro" os principais exercícios focam no músculo peitoral maior.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, ele detalhou os sete principais exercícios para conseguir um corpo de super-herói.

Supino inclinado

Nesta atividade, que foca nos ombros e tórax, a pessoa levanta o banco de musculação até uma inclinação de 30 a 45 graus. Já a barra com peso deve ficar alinhada acima dos olhos.

Ryce recomenda que as escápulas, ou omoplatas, fiquem presas ao banco enquanto a barra é levantada e abaixada até o peito, para reduzir o estresse nos ombros. E os pés, posicionados no chão logo à frente, precisam pressionar constantemente para baixo.

— O treinador de força Charles Poliquin disse: 'Você não pode disparar um canhão de uma canoa'. E o que isso significa para mim é que você precisa ter uma posição agradável e estável para explodir. É muito importante — explica o personal.

Supino inclinado com halteres

Parecido com o exercício anterior, este usa halteres (pesos livres) ao invés da barra. As principais dicas do preparador físico é levantar o banco para uma inclinação de 30 a 45 graus. Além disso, ao invés de abrir cotovelos para os lados, ele recomenda mantê-los dobrados em um ângulo menor (como o de 45 graus).

"Este não é apenas um exercício para o peito, é um exercício para o corpo inteiro" pontua Ryce.

Supino barra

Neste caso, é necessário estar deitado no banco. Ryce também indica apertar as omoplatas enquanto os pés permanecem pressionados contra o chão. Os pulsos devem permanecer retos e alinhados com os antebraços durante o levantamento da barra acima da cabeça. Ela deve ser movida até o peito, e em seguida, levantada até o braço ficar completamente reto.

Supino com alteres

É o mesmo exercício citado anteriormente, mas ao invés da barra, se tem os halteres (pesos livres). O movimento é de subida e descida deles até o peito.

"O que você quer é que seus cotovelos fiquem em um ângulo de 30 a 45 graus. Vejo muitas pessoas [cujos cotovelos] estão muito próximos ou com os cotovelos muito abertos. Você quer estar naquele ponto ideal' aconselha.

Mosca de peito assentada ao cabo

Feito em uma máquina, o exercício exige uma postura correta. Para a maior parte dos fisiculturistas, a uma perna tende a ficar à frente da outra, mas Ryce prefere mantê-las paralelas uma a outra. Ele aconselha manter uma linha relativamente reta de um cotovelo, passando pela parte superior dos ombros, até o outro cotovelo. Os braços são puxados para a frente até que se encontrem logo abaixo do nível do peito.

Mergulhos no peito

O mergulho requer duas barras paralelas para que a pessoa possa se apoiar. O objetivo é conseguir se levantar deixando os braços retos e os pés fora do chão. Ryce tende a se inclinar ligeiramente para frente enquanto faz este exercício.

"Eu parei de fazer mergulhos por, tipo, 10 anos, até que comecei a fazê-los dessa maneira... Experimente esta técnica do jeito que mostrei onde você está inclinado para frente, deixando suas omoplatas se unirem, e você está empurrando para cima com força no por cima, mantendo os abdominais contraídos e os pés juntos" indica.

Flexões com banda de resistência

As flexões com banda combinam com o final do treino, segundo o preparador do "Homem de Ferro". A faixa de resistência precisa ficar atrás do corpo, com cada extremidade presa em cada polegar. Uma vez em posição, a pessoa se abaixa e se levanta como em uma flexão normal.

— Você deve começar com a resistência mais leve e depois ir aumentando, porque o que vai acontecer é que, eventualmente, as bandas ficarão muito difíceis de usar, ficarão muito difíceis — analisa Ryce.

