Exército de Israel executa ataques contra depósitos de armas do Hezbollah em Beirute

O Exército israelense informou, na madrugada de sábado (noite de sexta, 27, no Brasil), que está realizando bombardeios contra depósitos de armas do Hezbollah escondidos debaixo de edifícios residenciais na periferia sul de Beirute e pediu que a população deixe o local.

As forças armadas israelenses "estão realizando atualmente bombardeios seletivos contra armas que pertencem" ao Hezbollah, que "estavam armazenadas debaixo de edifícios civis" em um reduto do movimento islamista libanês, na periferia sul da capital libanesa, segundo um comunicado militar publicado pouco antes da 0h40 local de sábado (18h40 de sexta, horário de Brasília).

