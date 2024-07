A- A+

Gaza Exército israelense afirma que alvo de seu ataque em Gaza era o líder militar do Hamas, Mohamed Deif Ataque no sul do território que provocou mais de 70 mortes

O Exército israelense afirmou neste sábado que tinha como alvo o líder militar do Hamas em Gaza, Mohamed Deif, em um ataque no sul do território que provocou mais de 70 mortes em um campo de deslocados, segundo o movimento islâmico palestino.

"O Exército teve como alvo Mohamed Deif e Rafa Salama (…) que foram os dois mentores do massacre de 7 de outubro" no sul de Israel, indicaram as Forças Armadas, sem especificar se ambos os homens morreram. "O ataque ocorreu em uma área fechada administrada pelo Hamas e onde, segundo nossas informações, apenas terroristas do Hamas estavam presentes e nenhum civil".

