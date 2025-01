FAB levará brasileiros deportados dos EUA de Manaus para Minas Gerais

A- A+

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou neste sábado (25) que uma aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte, foi mobilizada para transportar as pessoas deportadas dos Estados Unidos, que agora aguardam término do translado em Manaus (AM), antes de realizarem o trajeto final até Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG).



"A aeronave decolará da Base Aérea de Brasília, às 13h do horário local, com pouso previsto, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes [em Manaus], às 14h30 do horário local. O tempo de solo em Manaus dependerá de trâmites diversos a serem realizados pelos órgãos competentes", informou a FAB em nota. A FAB afirmou que disponibilizará também profissionais de saúde para acompanhamento dos deportados, durante o trajeto até o destino final.



São 88 imigrantes brasileiros deportados dos Estados Unidos. O voo de deportação para o Brasil, embora seja o primeiro desde que Donald Trump assumiu impondo políticas mais rígidas contra imigração, é parte de um processo que vinha correndo antes da posse do republicano, durante a administração Joe Biden.



Fontes do Itamaraty destacaram que o País tem recebido voos como esse desde 2017, quando firmou um entendimento com os Estados Unidos sobre as deportações. O objetivo era reduzir o tempo que os brasileiros ficam detidos nos EUA por problemas com a imigração.



As deportações só ocorrem quando o caso é inapelável, ou seja, quando não cabe mais recurso para o imigrante. Por isso, o entendimento dentro do governo brasileiro é que o voo não tem qualquer relação com a troca de comando na Casa Branca.

