FAB mostra bastidores da operação que lançou 96 mil litros de água para apagar incêndios no Pantanal

Em estiagem severa e escassez hídrica, o Pantanal vive uma escalada de incêndios florestais que já alcançou mais de 3,8 mil focos de calor e consumiu mais de 700 mil hectares do bioma. Na tentativa de conter o avanço do fogo, a Força Aérea Brasileira está usando pela primeira vez na região o moderno avião KC-390 Millennium, que já lançou um total de 96.000 litros de água.

Segundo a FAB, somente em um dia o avião foi capaz de lançar, em três voos, 36.000 litros de água. Para otimizar a operação de reabastecimento de água no avião, até um compressor especial foi trazido de São Paulo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a força aérea compartilhou os bastidores da operação, mostrando por dentro as enormes bombas, tanques e equipamentos empregados no KC-390 para ajudar no combate aos incêndios.





— A aeronave KC-390, desenvolvida pela EMBRAER, é uma plataforma multimissão eficaz no combate a incêndios em diversos biomas, como o Pantanal brasileiro. Utilizando o Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios, ela pode lançar até 12.000 litros de água com alta precisão, mesmo sob condições desafiadoras de baixa altitude, baixa velocidade e altas temperaturas — afirmou o tenente-coronel aviador Bruno Americo Pereira.

O equipamento especial instalado no avião é formado por um tubo que projeta água pela porta traseira esquerda do avião, podendo descarregar até 12.000 litros de água em áreas de incêndios, com ou sem retardante de fogo, conforme o critério de nível de cobertura do solo e em diversos tipos de terrenos.

O sistema pode ser instalado ou retirado da aeronave com certa facilidade, requerendo apenas energia elétrica do avião para funcionar. O reservatório em solo — local utilizado para fazer o reabastecimento de água na aeronave — tem capacidade para 22 mil litros de água.

Toda a operação da aeronave é considerada complexa, já que requer um voo a baixa altitude, baixa velocidade e em elevadas temperaturas. Para não comprometer a performance do KC-390, a FAB mantém a aeronave pressurizada, e despeja a água através do sistema acoplado.

Recentemente, o C-390 Millenium foi usado no apoio à catástrofe das chuvas no Rio Grande do Sul, para envio de doações e equipamentos, como bombas de drenagem. Em fevereiro deste ano, chegou inclusive a participar de uma força-tarefa de ajuda contra queimadas florestais na Colômbia, mas apenas levando um equipamento para ser acoplado a uma aeronave colombiana.

