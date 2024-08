A- A+

SALVAMENTO FAB resgata tripulantes com suspeita de sepse na costa de Pernambuco Dois homens com infecção gastrointestinal e febre estavam em cargueiro com bandeira da Libéria

A Força Aérea Brasileira (FAB) resgatou dois homens com suspeita de sepse, neste sábado (24), que estavam em um navio a 80 milhas náuticas (cerca de 148 km de distância) do litoral de Pernambuco.

Os tripulantes foram retirados da embarcação por meio de helicóptero e trazidos para o Recife, onde receberam cuidados médicos.

Eles apresentavam um quadro de infecção gastrointestinal e febre, levantando a suspeita de sepse - resposta inflamatória aguda do corpo a uma infecção, que pode causar falência múltipla de órgãos e até a morte.

Ambos os pacientes fazem parte da tripulação do Bourdeaux, cargueiro com bandeira da Libéria. A aeronave H-36 Caracal, da FAB, decolou de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, às 3h35, parou para abastecer no Recife e seguiu para realizar o resgate no meio do oceano.



Com o suporte da equipe de busca e salvamento, os tripulantes foram içados do convés do navio, enquanto a aeronave permanecia pairando no ar. O salvamento, que durou 32 minutos, foi conduzido pelo Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (1º/8º GAV) - Esquadrão Falcão, sediado na Base Aérea de Natal (BANT).

Foram mobilizados para a operação dez militares: dois pilotos, um mecânico de aeronave, um operador de equipamento, três homens de resgate, um médico e dois enfermeiros.

Já com os tripulantes do navio a bordo, o helicóptero pousou no Recife às 7h20. Uma ambulância buscou os pacientes, que foram levados a uma rede hospitalar especializada. As identidades e o estado de saúde atualizado dos dois homens não foram revelados pela FAB.

