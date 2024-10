Com 227 resgatados, voo da FAB deixa o Líbano rumo a São Paulo

A- A+

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou de Beirute, no Líbano, às 18h30 (horário local) - (12h30 no horário de Brasília) desta segunda-feira (7) com 227 resgatados e 3 pets a bordo.

O avião fará uma escala em Lisboa, em Portugal, para reabastecimento, e seguirá para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

Entre os 227 brasileiros, estão 49 crianças (7 de colo). Com a decolagem do segundo voo, o governo brasileiro, em operação conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, já retirou do Líbano 456 pessoas e 6 animais domésticos.

A aeronave deste segundo voo de repatriação levou ao Líbano doação humanitária brasileira de insumos médico-hospitalares solicitados pelas autoridades libanesas. Outros bens emergenciais devem ser transportados nos próximos voos, para doação ao Líbano.

O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue em contato com os brasileiros e familiares próximos que desejam sair do Líbano, para a organização de novo voo, a depender das condições de segurança no terreno.

O aeroporto de Beirute continua em operação, principalmente com voos regulares da companhia libanesa Middle Eastern Airlines.

A aeronave chegou ao Aeroporto Internacional de Beirute, às 10h40, horário de Brasília. Ao todo, são cerca de três mil brasileiros que estão no Líbano que solicitaram repatriação.

Brasileiros dentro de avião para voo de volta ao Brasil | foto: Divulgação/FAB

(Matéria em atualização)

