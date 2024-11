A- A+

Premiação Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, é homenageado com o Prêmio Empreendedor do Ano pela EY Brasil A cerimônia reuniu líderes de várias partes do país e do mundo, celebrando aqueles que promovem inovação e responsabilidade social em suas áreas de atuação

Na noite da última terça-feira (12), na Casa Giardini, em São Paulo, a 27ª edição do Programa Empreendedor do Ano Brasil, promovida pela EY Brasil, prestou homenagem aos líderes que fazem a diferença nos negócios e na sociedade. Considerado o "Oscar do empreendedorismo brasileiro”, o prêmio destacou nomes que atuam além dos resultados financeiros, promovendo um impacto social profundo. Entre os premiados, estava o pernambucano Fábio Silva, fundador e CEO da Rede Muda Mundo.

“A Rede Muda Mundo nasceu acreditando no poder das pequenas boas ações e na força do ‘juntos’ para realmente transformar o mundo. Receber o reconhecimento de Empreendedor do Ano da Ernst & Young Brasil, na categoria Impacto, mostrou que estamos no caminho certo. Essa rede só cresce, feita de amigos, parceiros, investidores, projetos sociais, voluntários e um time que compartilha um propósito gigante: mudar o mundo. Foi uma noite de aquecer o coração, recarregar as energias e relembrar, com muita gratidão, cada passo dessa jornada até aqui", celebrou Fábio.

A cerimônia reuniu líderes de várias partes do país e do mundo, celebrando aqueles que promovem inovação e responsabilidade social em suas áreas de atuação. De acordo com o CEO da Rede Muda Mundo, o prêmio reforça a importância de um trabalho comprometido com o coletivo, destacando que a verdadeira transformação acontece quando o propósito vai além do lucro.

"Em um mundo cada vez mais conectado, a história da Rede Muda Mundo é um exemplo do impacto que a colaboração e o compromisso com o social podem alcançar", concluiu.

Veja também

Pernambuco Ação da Prefeitura de Olinda acaba em confusão no Alto da Sé, em Olinda