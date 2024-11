A- A+

RIO DE JANEIRO Falta d´água obriga universidades a suspenderem atividades presenciais no Rio UniRio e Uerj decidiram cancelar as aulas

O desabastecimento de água no Grande Rio e na Baixada Fluminense, provocado pela parada programada para manutenção da Estação de Tratamento de Água do Guandu e o rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, levou a UniRio e a Uerj a suspenderem as aulas presenciais, nesta quinta-feira.



Todas as atividades, incluindo acadêmicas, administrativas e as aulas, foram canceladas no campus da UniRio, na Praia Vermelha, na Urca. Somente as atividades remotas estão mantidas.

A Uerj também cancelou as atividades acadêmicas, no campus Maracanã, a partir do meio-dia. Segundo a reitoria, o restaurante universitário do Maracanã funcionará no horário do almoço, mas estará fechado no horário do jantar. As atividades administrativas permanecem funcionando normalmente.



Desde segunda-feira (25), o abastecimento de água foi reduzido para a realização dos serviços de manutenção tanto na Estação de Tratamento de Água do Guandu, quanto na rede de distribuição, a cargo das concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento. Segundo a Cedae, o Sistema Guandu opera, na manhã de hoje, com 91% da capacidade a pedido das concessionárias responsáveis pela distribuição, que ainda estão finalizando os reparos nas redes. A Cedae afirma que assim que os serviços forem concluídos, a produção total de água será retomada. A previsão é que o fornecimento seja normalizado até sábado (30).

Dia mais quente do mês

A quinta-feira promete ser mais quente do que os anteriores, com máxima podendo atingir 42 graus na cidade do Rio. De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, os termômetros podem bater os 42°C ainda durante a manhã e à tarde, a máxima deve chegar aos 38°C.

Segundo a Águas do Rio, em nota, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, ainda não foi finalizada a instalação de um macromedidor na subadutora da região, tubulação que abastece a Grande Tijuca, Bairro de Fátima, Botafogo, Catete, Cosme Velho, Glória (partes), Laranjeiras, Leme, Santa Teresa e Urca (partes). A previsão de conclusão é para o final desta manhã.

Após o fornecimento ser religado, há o prazo de 72 horas para normalização de forma gradativa. De acordo com a concessionária, pode haver demora "nas áreas elevadas, nas pontas das redes de distribuição e nos locais onde forem registradas ocorrências neste período". As regiões atendidas pela Águas do Rio afetadas são:

Belford Roxo

Duque de Caxias

Mesquita

Nilópolis

Nova Iguaçu

Queimados

Rio de Janeiro

São João de Meriti

A Águas do Rio orienta que, até que o fornecimento esteja totalmente normalizado, os clientes sigam utilizando a água de cisternas e caixas d’água somente para as atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo.



O abastecimento alternativo, por meio de caminhão-pipa, está sendo priorizado para unidades de saúde, como hospitais e clínicas. A empresa segue à disposição através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.

Procuradas, as empresas Rio + Saneamento e Iguá não retornaram até a publicação desta reportagem.

Rompimento de adutora

Outras regiões da capital, e parte da Baixada Fluminense, seguem com desabastecimento por conta de um problema ocorrido no início desta semana. Uma adutora, de responsabilidade da Águas do Rio, estourou em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, causando a morte de uma idosa, destruindo uma casa e causando prejuízo a famílias da área atingida.



A concessionária concluiu, no final da noite de quarta-feira, o reparo de uma adutora de outro sistema produtor de água, o Ribeirão das Lajes. Para viabilizar o serviço, ele teve a operação reduzida, afetando o abastecimento em partes da cidade do Rio e de municípios da Baixada.

Veja também

EUA Brasileira que morreu por negligência de filha e neta nos EUA contraiu 'bactéria comedora de carne'