A- A+

Holocausto Família de vítima do Holocausto recupera obra de arte roubada por nazistas Somente desde 2021, foram recuperadas quase 2.100 antiguidades roubadas de mais de 30 países, avaliadas em cerca de US$ 250 milhões, cerca de R$ 1,41 bilhão

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira a devolução de mais uma obra de arte roubada pelos nazistas da família de Fritz Grunbaum, um artista judeu-austríaco e colecionador que originalmente a possuía.

O retorno de "Mulher Nua Sentada", um desenho expressionista, é a mais recente obra desse tipo a ser devolvida à família de Grunbaum, que, junto com sua esposa, Lilly, foi morto no Holocausto, com suas obras de arte vendidas pelo regime alemão e espalhadas, com algumas até mesmo sendo exibidas em museus.

O desenho, do expressionista austríaco Egon Schiele, foi devolvido em uma cerimônia nesta sexta-feira por outra família judia-austríaca, que comprou a peça sem saber que ela havia sido roubada. Tanto Grunbaum quanto sua esposa morreram em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

As obras de Schiele foram declaradas "degeneradas" pelos nazistas, e muitas delas foram confiscadas e leiloadas ou vendidas no exterior para financiar a máquina de guerra nazista.

"Mulher Nua Sentada" apareceu nas mãos de um negociante de arte de Nova York décadas depois, que a vendeu para Ernst e Helen Papanek, dois austríacos que fugiram dos nazistas em 1938. "A experiência das duas famílias serve como mais um lembrete da maldade e brutalidade do regime nazista", disse a família Papanek em uma declaração. "Acreditamos que devolver o desenho é a coisa certa a fazer."

Preso pelos nazistas em 1938, Grunbaum, um crítico do regime, foi forçado a assinar sua procuração para sua mulher, que então foi obrigada a entregar a coleção de centenas de obras de arte da família antes de ser enviada à força para um campo de concentração. Este desenho é a 11ª peça a ser devolvida à coleção da família Grunbaum.

"A recuperação desta importante obra de arte — roubada de um importante crítico judeu de Adolf Hitler — envia uma mensagem ao mundo de que o crime não compensa e que a comunidade policial de Nova York não esqueceu as lições sombrias da Segunda Guerra Mundial", disse Timothy Reif, parente de Grunbaum.

Desde sua eleição em 2021, o promotor público de Manhattan, Alvin Bragg, supervisionou a recuperação de quase 2.100 antiguidades roubadas de mais de 30 países, avaliadas em cerca de US$ 250 milhões, cerca de R$ 1,41 bilhão.

Veja também

ESPAÇO Rover da Nasa encontra em Marte rocha que pode conter vida microscópica antiga