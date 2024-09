A- A+

SOLIDARIEDADE Família precisa de novas doações para custear tratamento de menina com fechamento precoce do crânio Maria Ísis, de 6 anos, diagnosticada com cranioestenose no final de 2022, enfrenta mais uma batalha e necessita de doações para custear exame

Desde o diagnóstico de cranioestenose em 2022, Maria Ísis, de apenas 6 anos, tem passado por uma série de desafios médicos. Após uma cirurgia de emergência, realizada em outubro de 2022, Maria vem sendo acompanhada por uma neurocirurgiã que, em uma consulta de rotina em julho deste ano, detectou novas complicações.

De acordo com a mãe da menina, Ingrid Mayara, a médica observou que Maria Ísis está novamente com uma alta pressão intracraniana. Para avaliar a gravidade da situação, a médica solicitou uma Tomografia em 3D com sedação, exame crucial para determinar os próximos passos do tratamento.

Família pede ajuda

A mãe de Maria Ísis explicou ainda que, além do exame, é necessário realizar uma pulsão lombar, procedimento que também possui um custo elevado para a família.

"O custo total do tratamento gira em torno de quatro mil reais, sendo três mil só para a tomografia", conta Ingrid. Por ser uma criança atípica, Maria Ísis também precisa de terapias específicas, o que torna a situação ainda mais difícil para a família.

Maria também precisa de medicamentos controlados, que não estão disponíveis para retirada na rede pública de saúde.

"É uma luta muito grande. Todas as terapias de Maria são pagas por nós", desabafa a mãe.

Maria Ísis, de 6 anos. Foto: Arquivo pessoal.

Maria Ísis está afastada das atividades escolares por ordens médicas até que o exame seja realizado e a pressão intracraniana esteja sob controle. Para ajudar a custear esse exame essencial, a família pede, mais uma vez, a solidariedade da população.

Como doar?

As doações para ajudar no tratamento de Maria Ísis podem ser feitas via transferência PIX, pela chave 81987728872, no nome de Ingrid Mayara (Nubank).

"Qualquer quantia é muito bem-vinda. Vamos ajudar Maria Ísis a vencer mais essa batalha", apela a mãe.

