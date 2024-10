Farmácia sem alvará e farmacêutico é interditada por irregularidades em Petrolina

Uma farmácia localizada no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi interditada pela Agência Municipal de Vigilância Sanitária (AMVS). A fiscalização foi realizada na terça-feira (22).

Segundo a agência, equipe de inspetores foi ao local e constatou irregularidades na drogaria. O estabelecimento deverá ficar fechado até que as devidas providências sejam feitas, ainda de acordo com a AMVS.

Entre as irregularidades encontradas no local, estão a falta de licença para funcionamento e a ausência de comprovação de profissional técnico responsável pela farmácia — neste caso, seria o farmacêutico.

A AMVS não divulgou o nome do estabelecimento interditado.

"Os inspetores sanitaristas aplicaram a notificação, o auto de infração e interditaram o estabelecimento até que os responsáveis façam as adequações para que o local volte a funcionar dentro das normas sanitárias", explicou a AMVS.

Licenciamento e denúncias

Para solicitação de licenciamento, a Agência Municipal de Vigilância Sanitária de Petrolina disponibiliza o número (87) 3983-6409. O número também serve para a população tirar dúvidas.

Já denúncias sobre irregularidades podem ser registradas por meio do WhatsApp (87) 9.8844-2540.