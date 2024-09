FAV promove campanha de prevenção da Ambliopia em escola municipal de Jaboatão

A- A+

A Fundação Altino Ventura (FAV) fará uma campanha de triagem visual em Jaboatão dos Guararapes, durante toda esta semana, para detectar problemas de visão, como erros de refração, estrabismo etc., em crianças da rede municipal de ensino do município, e tratar casos de ambliopia, problema conhecido como “olho preguiçoso”, que pode ser corrigido caso seja diagnosticado precocemente.



A ação é na escola municipal de tempo integral José Rodovalho, no bairro de Candeias, a partir das 8h, e o alvo são crianças de 5 a 10 anos.



Encerrada a fase da triagem, de 21 a 23 de outubro, haverá atendimentos oftalmológicos mais detalhados com até 200 crianças nas quais tenha sido detectado algum sinal de Ambliopia. Nessa segunda etapa, serão realizados exames oftalmológicos mais específicos. A estimativa é de que cerca de 200 crianças sejam incluídas na segunda etapa da campanha, em oububro, sendo atendidads 60 crianças a cada dia.



Nessa segunda etapa, atuará uma equipe de médicos oftalmologistas com ajuda de uma equipe de assistentes oftálmicos e administrativa e apoio de profissionais das secretarias de saúde e de Educação de Jaboatão dos Guararapes.

Os casos clínicos e cirúrgicos críticos receberão atendimento oftalmológico no Complexo Oftalmológico e de Reabilitação para pessoas com deficiências da FAV, no bairro da Iputinga, Recife.

Em atividade, uma equipe de oftalmologistas da FAV estabelecerá critérios de prioridade de atenção visual para combater a deficiência visual, melhorando, assim, a atenção visual na escola e a qualidade de vida das crianças.



Veja também

MOBILIDADE Festa de Santa Terezinha interdita rua no Derby, nesta terça-feira (1º); CTTU orienta tráfego