Arboviroses Pernambuco confirma segunda morte de feto com Febre Oropouche SES-PE investiga esta e outra morte de feto relacionadas à Febre Oropouche no Estado

Pernambuco contabiliza a morte de mais um feto que estava com Febre Oroupouche. O óbito, apontado nesta terça-feira (23), é o segundo que pode ser vinculado à doença.

O Estado está investigando a relação da Febre Oropouche com mortes fetais.

Nesse segundo caso, a gestante era residente de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e estava na 30ª semana de gravidez.

As amostras biológicas de tecidos do feto foram submetidas à análise laboratorial, por meio da metodologia RT-PCR, no Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE), onde foi constatada a presença do vírus.

O primeiro registro que vincula a Febre Oropouche à morte fetal foi registrado em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul, também numa gestante na 30ª semana de gravidez.

Outros dois casos de perda gestacional estão em investigação quanto à presença ou não do vírus nas amostras biológicas coletadas.

A relação entre a arbovirose e a morte fetal é inédita na literatura científica e está sendo investigada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que mantém os casos em discussão com o Ministério da Saúde, Fiocruz, Instituto Evandro Chagas, Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e representantes dos municípios com casos em investigação.

SES-PE reforça prevenção diante da confirmação do segundo caso de óbito fetal com Oropouche - Maíra Arrais / SES-PE

Não é possível determinar que a perda gestacional foi motivada pela infecção pelo vírus responsável pela Febre Oropouche.

Apesar disso, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) recomenda prevenção reforçada às gestantes.

A doença

O vírus Oropouche é transmitido por picadas do maruim (culicóide) e da muriçoca (culicídeo).

Febre do Oropouche é disseminada pelo mosquito conhecido como maruim - Flávio Carvalho/WMP/Fiocruz

A doença é, por conta da sua transmissão dada por um inseto vetor, considerada uma arbovirose.

Para evitar maior exposição ao risco, grávidas devem usar roupas que protejam a pele da exposição, sobretudo nos horários de penumbra (ao amanhecer e ao anoitecer), quando os vetores se mostram mais ativos.

Os sintomas da Febre Oropouche são semelhantes aos da dengue e da chikungunya: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia.

Casos em Pernambuco

Em Pernambuco, foram identificados 82 casos confirmados da Febre Oropouche este ano.

Apenas nesta segunda-feira (22), foram confirmados 10 novos casos.

Até o momento, o vírus Oropouche isolado foi identificado em pacientes de 13 municípios pernambucanos: Jaqueira, Pombos, Palmares, Água Preta, Moreno, Xexéu, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Catende e Camaragibe.



Os últimos 10 casos são de Jaqueira, na Mata Sul, e Camaragibe, na RMR.



