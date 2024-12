A- A+

GRATUITA Colônia de férias gratuita para pessoas com TEA no Brasil abre inscrições em Pernambuco Realizada pela ONG Amigos da Inclusão em parceria com o Instituto do Autismo, a iniciativa oferece 9 mil vagas gratuitas para crianças e adolescentes com TEA em várias regiões de Pernambuco

A ONG Amigos da Inclusão, em parceria com o Instituto do Autismo (IDA), abriu inscrições para a maior colônia de férias gratuita do Brasil voltada para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento, que ocorrerá de 6 a 24 de janeiro, oferecerá 9 mil vagas em unidades distribuídas por Recife, Olinda, Igarassu, Carpina, Timbaúba e Caruaru, atendendo famílias da Região Metropolitana, da Mata Norte e do Agreste do estado.

A programação inclui atividades adaptadas, como brinquedos infláveis, contação de histórias, esportes e musicalização, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar especializada, com terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, educadores físicos, fisioterapeutas e psicomotricistas.

Brincadeiras em estruturas infláveis serão uma das atrações - Foto: Divulgação/Jorge Fontes

As atividades acontecerão em dois turnos: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, em estruturas adaptadas para garantir conforto e segurança. Dentro dos horários, estão inclusos também lanches como pipoca e algodão-doce.

Crianças que necessitam de acompanhamento individualizado, como aquelas não verbais, terão suporte especializado para participar plenamente das atividades.

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram (@amigosdainclusao.ong) ou pelo site amigosdainclusao.ong.br, mediante apresentação do laudo médico de TEA.

Para validar a inscrição, é necessário apresentar o laudo médico de TEA. Cada família pode inscrever mais de uma criança ou adolescente, desde que todos os documentos exigidos sejam entregues.

Além das atividades para os participantes, os responsáveis terão acesso ao curso online gratuito “De férias com meu filho autista”, com dicas para estimular o desenvolvimento dos filhos.

Serviço

Período: 6 a 24 de janeiro

Localidades: Recife, Olinda, Igarassu, Carpina, Timbaúba e Caruaru

Inscrições: Instagram da ONG Amigos da Inclusão (@amigosdainclusao.ong)

Público-alvo: Crianças e adolescentes com TEA, de 2 a 17 anos

Mais informações: @amigosdainclusao.ong | @institutodoautismo

