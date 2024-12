A- A+

NOMES Maria Cecília e João Miguel foram os nomes mais registrados em 2024 em Pernambuco; confira rankings Entre os nomes femininos, oito compostos iniciados por Maria integram top-10 do Estado

Maria Cecília e João Miguel foram os nomes de meninas e meninos mais registrados em Pernambuco no ano de 2024.

Os dados foram compilados pela Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), a partir de informações dos cartórios do Estado.

O nome Maria Cecília teve 1.013 registros ao longo do ano, até 23 de dezembro, e João Miguel, 660.

No ranking geral, João Miguel, no entanto, aparece apenas em quarto lugar, já que outros dois nomes femininos ocupam a vice-liderança e a terceira colocação: Maria Alice (840 registros) e Maria Helena (773).

Os outros dois nomes de meninos mais registrados foram Miguel (627) e Ravi (587).

Oito nomes compostos iniciados por Maria ocuparam as dez primeiras colocações no ranking de nomes de meninas.

Ao longo do ano, os cartórios de Pernambuco emitiram um total de 178.288 registros. O Recife liderou entre as cidades, com 40.965 registros.

Confira os rankings de Pernambuco divulgados pela Arpen-Brasil

Nomes de meninas mais registrados em Pernambuco em 2024

1º) Maria Cecília: 1.013 registros

2º) Maria Alice: 840

3º) Maria Helena: 773

4º) Maria Clara: 484

5º) Helena: 449

6º) Maria Júlia: 437

7º) Maria Ísis: 432

8º) Maria Liz: 369

9º) Ana Liz: 357

10°) Maria Luiza: 345

Nomes de meninos mais registrados em Pernambuco em 2024

1º) João Miguel: 660 registros

2º) Miguel: 627

3º) Ravi: 587

4º) Theo: 563

5º) Heitor: 524

6º) Davi: 521

7º) Gael: 507

8º) Arthur: 467

9º) Samuel: 461

10°) Bernardo: 450

No ranking nacional, Helena desbancou Miguel, que era líder há sete anos. É também a primeira vez nesses sete anos que um nome feminino lidera a lista.

Nomes de meninas mais registrados no Brasil em 2024

1º) Helena: 22.533 registros

2º) Cecília: 17.416

3º) Maitê: 16.197

4º) Alice: 14.518

5º) Laura: 14.217

6º) Maria Cecília: 13.954

7º) Maria Alice: 12.724

8º) Aurora: 11.031

9º) Antonella: 9.723

10°) Ísis: 9.524

Nomes de meninos mais registrados no Brasil em 2024

1º) Miguel: 22.142 registros

2º) Gael: 19.883

3º) Ravi: 19.121

4º) Théo: 18.493

5º) Heitor: 17.726

6º) Arthur: 16.872

7º) Noah: 16.236

8º) Davi: 15.601

9º) Bernardo: 14.398

10°) Samuel: 12.861

Veja também

COLISÃO Avião da Jeju Air que caiu na Coreia do Sul fez 13 voos em 48 horas, diz agência pública