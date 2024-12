A- A+

Praia do Pina Virada Recife 2025: Jorge e Mateus levam hits, e público canta em coro Dupla sertaneja volta para Recife apenas em outubro de 2025, para gravação do DVD especial de 20 anos da carreira

Aos gritos de “Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus”, os fã clubes da dupla sertaneja já estavam desde cedo na grade da Virada Recife, na Orla do Pina, na Zona Sul da Cidade, esperando o grande momento do show, que aconteceu por volta das 22h.

Quando os dois subiram ao palco, cantando hits atemporais da carreira, foram lágrimas, sorrisos, gritos e abraços. Uma mistura de emoções que só o sertanejo e o clima de Ano Novo podem proporcionar.

A oportunidade de ver a dupla de forma gratuita e de preto foi coisa rara e os fãs lotaram a praia, formando público recorde do evento.

A data mais próxima de retorno da dupla para o Recife é outubro de 2025, para a gravação do DVD que celebra os 20 anos de trajetória artística com a turnê especial intitulada "A Nossa História é Arrepio".

O shows marcam a despedida da dupla dos palcos, após anúncio de pausa na carreira.

As datas dos shows foram divulgadas para todo o ano de 2025.

A turnê promete reviver momentos emblemáticos da carreira, levando o público a uma viagem pelas diferentes fases de sua história musical.

Para o show deste domingo (29), a dupla deu uma prévia do que os fãs podem esperar no emblemático show da turnê de despedida e animou a orla com os sucessos antigos da carreira.

Virada Recife

A Virada Recife 2025 começou na última quinta-feira (26), com o tão esperado show do “Rei” Roberto Carlos.

A abertura da festa ao som das marcantes canções românticas reuniu cerca de 200 mil pessoas na orla do Pina.

Depois de um dia de pausa na sexta (27), as atrações voltaram no sábado (28) e domingo (29), e continuam na terça-feira (31), quando o público deve ir à praia para acompanhar as atrações e celebrar a chegada de 2025.

A programação da festa da virada, no dia 31, vai contar ainda com grandes nomes da música nacional, como Alok, Nattan, Almir Rouche, Juciê, Matheus Moraes e Patusco.

Neste ano, foi inserido um dia a mais de shows em relação ao ano passado, com 19 atrações confirmadas. O Réveillon do Recife tem, ainda, polos descentralizados, para levar a festa de ano novo com programação diversa também para outros pontos da cidade.

