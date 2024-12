Raphaela Santos, Priscila Senna e Claudia Leitte agitam praia do Pina lotada, neste sábado (28)

A- A+

No segundo dia da Virada Recife 2025, Raphaela Santos, Priscila Senna, Pablo, PV Calado e Claudia Leitte animaram o público, netse sábado (28).

Uma verdadeira multidão lotou a orla da praia do Pina, Zona Sul da capital pernambucana, para prestigiar os artistas e já comemorar o Réveillon.

PV Calado abriu a festa

O primeiro artista a subir ao palco foi PV Calado, que agitou o público com seus maiores sucessos, como "Deixa eu esquecer primeiro" e "Coladinho".

O cantor aproveitou também para fazer uma homenagem a Alceu Valença, em uma prévia o Carnaval do próximo ano.

No palco, ele também agradeceu ao público presente e descreveu a emoção pela apresentação.

"Muito feliz de estar aqui no Recife. Obrigado a toda a minha banda e equipe. Isso é um sonho realizado para a gente, estava conversando sobre isso ontem. Quero todo mundo que está aqui comigo em Caruaru, no São João", convidou PV Calado.

Raphaela Santos leva público à loucura

Após apresentação de PV Calado, foi a vez da "Favorita", Raphaela Santos, levar o público à loucura.



Antes de subir ao palco, inclusive, as milhares de pessoas presentes puxaram um grito a chamando, que reverbera pela Orla do Pina, e mostrou um pouco sobre a fase atual da carreira da cantora, que é um dos principais nomes do brega pernambucano.

A artista abriu o show com "Quem É O Louco Entre Nós", e levou o público à loucura. Depois foi a vez de "Você Lembra" e "Meio Termo".

No palco, Raphaela deu tudo de si, e, so público, o que recebeu de volta foi muita emoção, carinho e animação.

Durante a apresentação, ela também revelou que vai gravar um DVD em show no Classic Hall, no Recife, no dia 6 de fevereiro de 2025. "Chama no Bregão", como a produção é intitulada, terá participação de nomes como Wesley Safadão e Joelma.

"Quero todo mundo lá na gravação do nosso novo DVD! Vamos mostrar a força do brega no Recife e no Brasil, com os maiores sucessos da minha carreira e presença de diversas atrações especiais", convidou a artista.

Emoção e agradecimento de Pablo

Pablo subiu ao palco para emocionar o público. O artista se apresentou apoʻs Raphaela Santos, e aproveitou para agradecer pelo carinho que os recifenses sempre tiveram com ele desde o início da carreira.

"Eu quero que vocês saibam que eu tenho um carinho enorme por vocês. O estado de Pernambuco sempre me recebeu com muito carinho, em especial Recife. Desde o início da minha carreira, vocês me abraçam sempre. Sou muito grato pelo convite para estarmos aqui. É em nome de vocês que estamos aqui participando da Virada Recife 2025", afirmou o cantor.

Pablo cantou seus maiores sucessos, como "Não Me Procure Mais", "E Aí Bebê" e "Homem Não Chora".

Foi possível perceber, de fato, uma conexão forte com as milhares de pessoas presentes, que não só cantaram todas as canções, como também choraram, gritaram e se divertiram.

Priscila Senna comanda um recital

A apresentação de Priscila Senna na Virada Recife 2025, neste sábado (28), não foi um mero show, e sim um verdadeiro recital.

A cantora, que era a quarta atração da noite, comandou - e encantou - milhares de pessoas na praia do Pina, Zona Sul da capital pernambucana, e mostrou que não é chamada de "Musa" atoa.

A artista cantou seus maiores sucessos, como "Te Beijo Chorando", "Espero Que Seja Feliz" e "Virou Ninguém". Diante do público, não revê outra: muita emoção, animação e, claro, amor pelo brega pernambucano, do qual a artista é um expoente.

Virada Recife

A Virada Recife 2025 começou na última quinta-feira (26), com todos os holofotes principais para a grande estrela da noite, Roberto Carlos. Em uma apresentação emocionante, o "Rei" proporcionou um momento único para cerca de 200 mil pessoas na Orla do Pina.

Após um dia de pausa na sexta (27), as atrações voltaram neste sábado, e seguem agora sem parar até a terça-feira (31), quando vai ser comemorado o Réveillon.

A programação da festa vai contar ainda com com grandes nomes da música nacional, como Alok, Jorge e Mateus, Alceu Valença, Xand Avião, Nattan e Henry Freitas.

Neste ano, foi inserido um dia a mais de shows em relação ao ano passado, com 19 atrações confirmadas. O Réveillon do Recife vai ter, ainda, vários polos descentralizados, para levar uma programação diversa também para outros pontos da cidade.

Confira, abaixo, a programação de todos os polos do Réveillon do Recife

Domingo (29)

Virada Recife - Orla

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Alceu Valença

Letícia Bastos

Guilherme Ferri

Morro da Conceição

17h - Orquestra Malassombro (participação Isadora Melo)

18h30 - Clube do Samba (Karynna Spinelli, Helena Cristina e Negro Henrique)

20h - Gerlane Lops

21h30 - Martins

23h - Nando Cordel

0h30 - Tayara Andrezza

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Ibura

17h - Ed Carlos

18h30 - Belo Xis, Wellington do Pandeiro e Ramos Silva

20h - Carina Lins

21h30 - Alex Júnior

23h - Conde do Brega

0h30 - Os Neiffs

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Lagoa do Araçá

18h - Myllena Dantas

19h30 - Beto Ortiz

21h - Clara Sobral

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Sem Razão

DJ Incidental nos intervalos

Terça-feira (31)

Virada Recife - Orla

Nattan

Alok

Almir Rouche

Matheus Moraes

Juciê

Patusco

Lagoa do Araçá

19h - Nena Queiroga

20h30 - Romero Ferro

22h - André Rio

23h30 - Geraldinho Lins

1h - Banda the Rossi

DJ Incidental nos intervalos

Ibura

17h30 - Gustavo Travassos

19h às 20h - Alan di Boa

20h30 - Barbarize

22h - Valquiria Santana

23h30 - Amigas do Brega

1h - Manoel Netto

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Morro da Conceição

17h - Lucas dos Prazeres

18h - Missa

19h30 - Banda de Pau e Corda

21h - MC Elvis

22h30 - MC Troia

0h30 - Michelle Melo

2h - João Do Morro

DJ Vibra nos intervalos

Veja também

Virada Recife 2025 Priscila Senna dá show e comanda 'recital' para público na Praia do Pina, neste sábado (28)