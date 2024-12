Pablo emociona público e agradece carinho dos recifenses: "Me abraçam sempre"

A- A+

Atração deste sábado (28) na Virada Recife 2025, o cantor Pablo subiu ao palco para emocionar o público. O artista se apresentou após PV Calado e Raphaela Santos, e aproveitou para agradecer pelo carinho que os recifenses sempre tiveram com ele desde o início da carreira.

"Eu quero que vocês saibam que eu tenho um carinho enorme por vocês. O estado de Pernambuco sempre me recebeu com muito carinho, em especial Recife. Desde o início da minha carreira, vocês me abraçam sempre. Sou muito grato pelo convite para estarmos aqui. É em nome de vocês que estamos aqui participando da Virada Recife 2025", afirmou o cantor.

Pablo subiu ao palco cantando seus maiores sucessos, como "Não Me Procure Mais", "E Aí Bebê" e "Homem Não Chora". Foi possível perceber, de fato, uma conexão forte com as milhares de pessoas presentes, que não só cantaram todas as canções, como também choraram, gritaram e se divertiram.

Pablo foi a terceira atração da noite. Ainda neste sábado, sobem ao palco da Virada Recife 2025, na orla do Pina, Zona Sul da capital, as cantoras Priscila Senna e Claudia Leitte.

Virada Recife

A Virada Recife 2025 começou na última quinta-feira (26), com todos os holofotes principais para a grande estrela da noite, Roberto Carlos. Em uma apresentação emocionante, o "Rei" proporcionou um momento único para cerca de 200 mil pessoas na Orla do Pina.

Após um dia de pausa na sexta (27), as atrações voltaram neste sábado, e seguem agora sem parar até a terça-feira (31), quando vai ser comemorado o Réveillon.

A programação da festa vai contar ainda com com grandes nomes da música nacional, como Alok, Jorge e Mateus, Alceu Valença, Xand Avião, Nattan e Henry Freitas.

Neste ano, foi inserido um dia a mais de shows em relação ao ano passado, com 19 atrações confirmadas. O Réveillon do Recife vai ter, ainda, vários polos descentralizados, para levar uma programação diversa também para outros pontos da cidade.

Veja também

Virada Recife 2025 Raphaela Santos, Priscila Senna e Claudia Leitte agitam praia do Pina lotada, neste sábado (28)