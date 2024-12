A- A+

Recife Virada Recife 2025: Raphaela Santos sobe ao palco e leva público à loucura Muito aguardada, a artista abriu o show com "Quem É O Louco Entre Nós"

Chegou a hora tão esperada! Após apresentação de PV Calado, Raphaela Santos, um dos principais nomes do brega pernambucano, foi a segunda artista a subir ao palco da Virada Recife 2025, na praia do Pina, Zona Sul.

Muito aguardada, a artista abriu o show com "Quem É O Louco Entre Nós", e levou o público à loucura. Depois, foi a vez de "Você Lembra" e "Meio Termo", e recebeu de volta muita emoção das milhares de pessoas presentes no local.

Para o restante da apresentação, a cantora segue trazendo seus principais sucessos, em uma apresentação que já fica marcada como uma das principais da festa deste ano.

Ainda nesta noite passam pelo pelo palco Priscila Senna e Pablo, além da maior estrela do dia, a cantora Claudia Leitte, que deve encerrar as apresentações.

A Virada Recife 2025 começou na última quinta-feira (25), com show do Rei Roberto Carlos para cerca de 200 mil pessoas. A programação fez uma pausa na sexta (27), e retornou neste sábado para seguir até a próxima terça (31), no Réveillon.

Passam pelo palco nos próximos dias nomes como Jorge e Mateus, Xand Avião, Alceu Valença, Alok e Nattan.

Veja também

Virada Recife 2025 Raphaela Santos anuncia gravação de DVD no Recife, em 2025, com participação de Safadão e Joelma