Priscila Senna projeta show na Virada Recife 2025: "Sofrência garantida"

A- A+

Antes de subir ao palco da Virada Recife 2025, a cantora Priscila Senna conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco sobre o que o público pode esperar do show, e projetou como vai ser o próximo ano na sua carreira.

“Hoje vai ser incrível! Vamos trazer o melhor do repertório, 90% todo autoral, então vem aí muita música da Priscila Senna. É o ‘TBT da Musa’, então já vai ser uma prévia para o DVD do ano que vem”, afirmou a cantora.

Priscila é um dos principais nomes da noite, e chega para se apresentar depois de PV Calado, Raphaela Santos e Pablo. Depois da cantora, que é referência no brega pernambucano, será a vez de Claudia Leitte fechar a festa e animar as milhares de pessoas presentes na orla da praia do Pina, Zona Sul do Recife.

“Vai ser incrível, gente, vocês vão amar. Hoje a sofrência e a cachaça vão ser garantidas no meu show”, completou Priscila Senna.

Virada Recife

A Virada Recife 2025 começou na última quinta-feira (26), com todos os holofotes principais para a grande estrela da noite, Roberto Carlos. Em uma apresentação emocionante, o "Rei" proporcionou um momento único para cerca de 200 mil pessoas na Orla do Pina.

Após um dia de pausa na sexta (27), as atrações voltaram neste sábado, e seguem agora sem parar até a terça-feira (31), quando vai ser comemorado o Réveillon.

A programação da festa vai contar ainda com com grandes nomes da música nacional, como Alok, Jorge e Mateus, Alceu Valença, Xand Avião, Nattan e Henry Freitas.

Neste ano, foi inserido um dia a mais de shows em relação ao ano passado, com 19 atrações confirmadas. O Réveillon do Recife vai ter, ainda, vários polos descentralizados, para levar uma programação diversa também para outros pontos da cidade.

Veja também

Virada Recife 2025 Raphaela Santos, Priscila Senna e Claudia Leitte agitam praia do Pina lotada, neste sábado (28)