Raphaela Santos anuncia gravação de DVD no Recife, em 2025, com participação de Safadão e Joelma

Durante a apresentação na Virada Recife 2025, a cantora Raphaela Santos anunciou que vai gravar um DVD no dia 6 de fevereiro do próximo ano, no Classic Hall, na capital pernambucana.

A "Favorita" divulgou também alguns dos participantes do show, intitulado como "Chama no Bregão". Foram revelados nomes como Wesley Safadão, Nattanzinho, Heitor Costa Joelma e Yara Tchê.

"Quero todo mundo lá na gravação do nosso novo DVD! Vamos mostrar a força do brega no Recife e no Brasil, com os maiores sucessos da minha carreira e presença de diversas atrações especiais", convidou a artista.

No momento do anúncio, o público presente foi à loucura, e já mostra que está com grandes expectativas para o dia. Mais informações sobre ingressos já podem ser conferidas no perfil do Instagram da artista.

Raphaela Santos na Virada Recife 2025

Após apresentação de PV Calado, foi a vez da "Favorita", Raphaela Santos, levar o público à loucura.

Antes de subir ao palco, inclusive, as milhares de pessoas presentes puxaram um grito a chamando, que reverbera pela Orla do Pina, e mostrou um pouco sobre a fase atual da carreira da cantora, que é um dos principais nomes do brega pernambucano.

A artista abriu o show com "Quem É O Louco Entre Nós", e levou o público à loucura. Depois foi a vez de "Você Lembra" e "Meio Termo". No palco, Raphaela deu tudo de si, e, so público, o que recebeu de volta foi muita emoção, carinho e animação.

Para o restante do show, a cantora trouxe os principais sucessos da carreira, em uma apresentação que já fica marcada como uma das principais da festa deste ano.

Virada Recife

A Virada Recife 2025 começou na última quinta-feira (26), com todos os holofotes principais para a grande estrela da noite, Roberto Carlos. Em uma apresentação emocionante, o "Rei" proporcionou um momento único para cerca de 200 mil pessoas na Orla do Pina.

Após um dia de pausa na sexta (27), as atrações voltaram neste sábado, e seguem agora sem parar até a terça-feira (31), quando vai ser comemorado o Réveillon.

A programação da festa vai contar ainda com com grandes nomes da música nacional, como Alok, Jorge e Mateus, Alceu Valença, Xand Avião, Nattan e Henry Freitas.

Neste ano, foi inserido um dia a mais de shows em relação ao ano passado, com 19 atrações confirmadas. O Réveillon do Recife vai ter, ainda, vários polos descentralizados, para levar uma programação diversa também para outros pontos da cidade.

