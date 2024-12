A- A+

fé Padre Fábio de Melo se apresenta na Igreja Madre de Deus, no Recife, neste domingo (29) Cerimônia acontece na confraternização anual dos associados do Clube do Ouvinte da Rádio Olinda, em parceria com a Comunidade Católica Obra de Maria

O padre Fábio de Melo vai se apresentar em uma celebração especial na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, Centro da Cidade, neste domingo (29). A cerimônia, que começa às 19h, é a confraternização anual dos associados do Clube do Ouvinte da Rádio Olinda, em parceria com a Comunidade Católica Obra de Maria.

Reconhecido como um dos maiores nomes da música e da literatura católica, padre Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de CDs na carreira musicial. Ele também alcançou a marca de 3,5 milhões de livros vendidos.

Com uma história consolidada de colaborações com a Obra de Maria, padre Fábio é presença constante em eventos que fortalecem a espiritualidade e o compromisso social. Em janeiro, ele volta ao Recife para a celebração dos 35 anos da comunidade.

“Padre Fábio de Melo é uma referência de evangelização e sensibilidade artística. Tê-lo conosco nesta confraternização é motivo de muita alegria, especialmente em um evento que une a Rádio Olinda, nossos benfeitores e a comunidade. Será uma noite de fé, gratidão e inspiração”, destacou o fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, Gilberto Barbosa.

Igreja Madre de Deus | Foto: Nicole Rodrigues/Recentro/PCR

Ingressos

São esperadas 450 pessoas para o evento. Dessas, 250 serão destinadas para associados ao Clube do Ouvinte da Rádio Olinda, que poderão adquirir ingressos gratuitamente pelo WhatsApp do Clube do Ouvinte: (81) 9 8638-4294. Para garantir o lugar, é necessário que o associado esteja em dia com a adesão e envie a mensagem informando o nome completo.

Para as outras 200 vagas, os ingressos já estão à venda, através da plataforma oficial no Sympla, com valor único de R$ 55.

Igreja Madre de Deus

Construída no século 18, a Igreja Madre de Deus possui arquitetura barroca e é um dos cartões-postais do Recife.

Situada ao lado do Paço Alfândega e próximo ao Marco Zero, o espaço oferece um cenário que promete unir tradição, fé e música em um momento especial para marcar o fim de 2024 com a apresentação do padre.

Serviço

Confraternização dos Ouvintes da Rádio Olinda

Data: Domingo, 29 de dezembro, às 19h

Local: Igreja Madre de Deus, Bairro do Recife

Ingressos: R$ 55 (disponível no Sympla). Associados do Clube do Ouvinte têm entrada gratuita.

