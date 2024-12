Metrô do Recife inicia integração temporal na Estação Barro; veja detalhes

A- A+

A Estação Barro, que faz parte da Linha Centro do Metrô do Recife, funcionará em esquema de integração temporal a partir deste sábado (28).

A integração temporal será realizada tanto nos sentidos ônibus-metrô quanto metrô-ônibus.



Com a mudança na operação na Estação Barro, o usuário que desembarcar no Terminal Integrado deverá passar seu cartão VEM na linha de bloqueios do Metrô para entrar na estação, sem o pagamento de uma nova tarifa.

Os 22 mil passageiros que utilizam a estação diariamente farão o segundo embarque no Metrô do Recife exclusivamente com o Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) Comum, Trabalhador, Estudante ou Livre Acesso, sem que seja debitada uma nova tarifa dentro do período de duas horas.



A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informa que, em caso da cobrança de uma tarifa antes do período de duas horas, os passageiros devem procurar a Urbana-PE, através do telefone 3125.7858.



É necessário informar o dia e horário do fato para checagem. Se confirmada a cobrança indevida, o usuário terá a passagem devolvida ao cartão VEM.



Com a Estação Barro, a CBTU Recife completa a integração temporal em todas as suas estações que possuem terminal de integração com os ônibus.

São 15 estações de Metrô funcionando com integração temporal: Cavaleiro, Largo da Paz, Recife, Santa Luzia, Prazeres, Cosme Damião, Rodoviária, Afogados, Cajueiro Seco, Jaboatão, Tancredo Neves, Camaragibe, Aeroporto, Joana Bezerra e Barro.

