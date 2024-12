A- A+

Metrô Metrô do Recife: ramal Jaboatão volta a funcionar após quatro dias de paralisação A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o serviço foi normalizado às 9h30 desta quarta-feira (19)

Após quatro dias de paralisação, o ramal Jaboatão do Metrô do Recife voltou a funcionar às 9h30, desta quinta-feira (19). O serviço estava inativo desde a última segunda-feira (16).

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o motivo da paralisação do ramal Jaboatão foi um problema na injeção de um trem na rede aérea.

Outros ramais afetados

Antes da paralisação do ramal Jaboatão, o Metrô do Recife já estava sem funcionar com toda a capacidade desde a última semana.

O ramal Camaragibe passou do dia 12 até o dia 16 sem atividades.

Veja também

MUNDO Putin afirma estar disposto a reunir-se com Trump 'a qualquer momento'