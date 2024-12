Metrô do Recife: ramal Jaboatão segue paralisado nesta terça (17), sem previsão de retorno

A- A+

O ramal Jaboatão do Metrô do Recife segue paralisado nesta terça-feira (17). Em contato com a reportagem, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), confirmou que ainda não há previsão de retorno.



O serviço está fechado desde a segunda-feira (16), por um problema na injeção de um trem na rede aérea.



O Metrô do Recife vem passando por uma série de instabilidades que, inclusive, interrompeu também o funcionamento do ramal Camaragibe por três dias. O serviço retornou na segunda.

De acordo com nota da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), das 19 estações da Linha Centro, quatro estão fechadas:

- Cavaleiro

- Floriano

- Engenho Velho

- Jaboatão

Os dois ramais integram a Linha Centro. A Linha Sul funciona normalmente.

O ramal Camaragibe estava paralisado desde a última quinta-feira (12), quando foi afetado por problemas elétricos na rede aérea.

