Metrô: ramal Jaboatão volta a funcionar, mas Camaragibe continua parado

Os passageiros que dependem do Ramal Camaragibe do metrô continuam enfrentando os transtornos ainda decorrentes da interrupção do sistema, devido a um problema na rede aérea, que começou na última quinta-feira (12), afetando cerca de 50 mil pessoas.

Desde às 5h30 desta sexta-feira (13), o Ramal Jaboatão, que atende a 70 mil passageiros e também havia paralisado, voltou a funcionar. Porém, quem precisa do modal para se locomover entre os municípios do Grande Recife continua com dificuldades, devido à complexidade dos danos causados à rede aérea. Equipes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) continuam trabalhando para sanar o problema.

Estações que continuam paralisadas:

Alto do Céu;

Curado;

Rodoviária;

Cosme e Damião;

Camaragibe.

Já ciente do que está acontecendo, a assistente administrativa Brenda Barbosa, de 22 anos, decidiu chegar mais cedo à Estação Central do Recife, no centro da cidade. Mesmo usando o ramal Jaboatão, que voltou à normalidade, ela teme novos imprevistos.

Brenda Barbosa, assistente administrativa | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“Ontem, eu vim pegar o metrô, mas não consegui. Nem o Jaboatão estava passando. Eu tive que voltar e pegar um ônibus, porque eu moro bem longe. Eu não tenho muita esperança nesse metrô, porque ele sempre quebra. Isso não é novo. Eu sigo na esperança, mas caso pare de novo, vou precisar pegar ônibus”, explicou ela.

O motoboy Jessé Andrade, de 30 anos, disse que não sabia do problema e alegou que ser informado pela equipe de reportagem da Folha de Pernambuco. Ele se mostrou perplexo com o transtorno.

O motoboy Jessé Andrade foi pego de surpresa com a paralisação do Ramal Camaragibe | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

“Eu ia trocar uma passagem, em Camaragibe. Agora, vou ter que pegar outro coletivo. O dinheiro que eu paguei aqui no metrô, eu perdi. Infelizmente, fui pego de surpresa e ninguém me avisou [que tinha parado]. É uma falta de respeito. Vou pegar um ônibus para chegar em Camaragibe. Se eu soubesse, não tinha vindo”, pontuou.

O que diz a CBTU?

O porta-voz da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Salvino Gomes, explica que o problema, ainda na quinta-feira, atingiu todas as 19 estações da linha centro do metrô, que foram fechadas, por precaução.

Salvino Gomes, chefe de comunicação da CBTU | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

"As estações foram fechadas para que a atuação da manutenção fosse eficaz. A equipe contínua trabalhou durante toda a madrugada e, por volta das 5h30, a gente conseguiu normalizar o Ramal Jaboatão. A avaria na rede aérea foi bastante comprometedora. Existe a expectativa de a gente abrir, pelo menos, ao longo do dia, a via singela, que é quando uma linha é usada para os dois sentidos [subúrbio-cidade], para que a população volte a ter o metrô de volta, visto que um trem do metrô equivale a 15 ônibus", destacou Gomes.

