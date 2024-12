A- A+

Mobilidade Com Linha Centro do Metrô fechada, volta para casa é marcada por longas filas no TI Joana Bezerra Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) ainda não há previsão de volta do sistema

A volta para casa de quem depende da Linha Centro do Metrô do Recife foi marcada por longas filas nesta quinta-feira (12). Passageiros relataram espera de mais de 30 minutos pelo transporte complementar.

Por conta da pane na rede aérea, foram ativadas as linhas emergenciais de ônibus: 2481 - TI Camaragibe/TIP, 238- TI Jaboatão/TI Barro e 858 TI Joana/TI Afogados/TI Barro.

No Terminal Integrado de Joana Bezerra, um dos mais movimentados da Região Metropolitana do Recife, os usuários da Linha Centro relataram muita espera para conseguir o transporte para o Terminal do Barro, como foi o caso da doméstica Maria Helena.

“Tem meia hora que estou aguardando. Ao largar do trabalho e chegar aqui [Joana Bezerra], a fila já estava enorme”, disse a passageira.

Passageira Maria Helena esperou seu ônibus no Terminal Integrado de Joana Bezerra, após paralisação de parte da linha do metrô. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Por sua vez, Glória Nunes, moradora de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, também reclamou da demora dos ônibus e da falta de informação. “Tem meia hora que eu estou aqui e nada de ônibus. Não sabia da situação, vim e estou aqui parada. Não passou ônibus para o Barro ou Afogados, e a fila cada vez cresce mais. Infelizmente quem paga somos nós”, declarou.

Passageira Glória Nunes relatou mais de 30 minutos de espera no Terminal de Joana Bezerra - Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco

Situação

Devido a problemas elétricos na rede aérea da Linha Centro do Metrô do Recife, próximo ao TIP, a mesma segue fechada desde as 12h30 desta quinta-feira.

A CBTU informou não ter previsão de retorno das operações e que as equipes de manutenção estão atuando para tomar a dimensão dos estragos. Ainda segundo nota, o trabalho de reestruturação deve seguir durante todo o turno da noite.

A Linha Sul segue operando normalmente.

