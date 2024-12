A- A+

transporte público Metrô do Recife: ramal Jaboatão chega a três dias paralisado nesta quarta-feira (18) De acordo com a CBTU, em contato com a reportagem, ainda não há previsão para o retorno do serviço

O ramal Jaboatão do Metrô do Recife chegou a três paralisado nesta quarta-feira (18). O serviço está fechado desde a segunda-feira (16), por um problema na injeção de um trem na rede aérea.



Em contato com a Folha de Pernambuco, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), confirmou que ainda não há previsão de retorno.



"Os técnicos da Companhia continuam trabalhando diuturnamente para liberação do pátio da manutenção, a fim de que a operação comercial no ramal Jaboatão seja retomada. Assim que todas as etapas de recuperação forem concluídas deveremos reiniciar a operação comercial na sua plenitude", disse a CBTU, por meio de nota.

O Metrô do Recife vem passando por uma série de instabilidades que, inclusive, interrompeu também o funcionamento do ramal Camaragibe por três dias. O serviço retornou na segunda.



De acordo com nota da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), das 19 estações da Linha Centro, quatro estão fechadas:

- Cavaleiro

- Floriano

- Engenho Velho

- Jaboatão

Os dois ramais integram a Linha Centro. A Linha Sul funciona normalmente.

O ramal Camaragibe estava paralisado desde a última quinta-feira (12), quando foi afetado por problemas elétricos na rede aérea.

