Pela segunda vez este semestre, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que vai fechar o Metrô do Recife aos domingos, para realização de manutenções no sistema.

Segundo a empresa, o serviço de reparo acontecerá nas vias e trens das linhas eletrificadas do metrô (Sul e Centro).



O fechamento acontecerá já a partir deste domingo (29). Não há ainda prazo para a interrupção do fechamento aos domingos.

“A CBTU pede desculpas pelos transtornos, mas enfatiza que trabalha em busca da melhoria do serviço para os usuários”, disse a companhia, em nota.

O Metrô continuará funcionando normalmente de segunda a sábado, das 5h às 23h.

Não é a primeira vez…

Uma interdição similar a esta aconteceu em agosto último, pelo mesmo propósito. À época, a CBTU justificou que “a interdição aos domingos acontece por causa do dia ter um fluxo menor de pessoas utilizando o serviço”.

Problemas no sistema

2024 foi um ano marcado por diversas paralisações no metrô do Recife, por problemas técnicos que impossibilitaram a continuidade da operação. O último foi registrado no dia 15 de dezembro, quando o ramal Jaboatão sofreu uma pane elétrica devido a um problema na injeção de um trem na rede aérea. Foram quatro dias sem o serviço.

Antes da paralisação do ramal Jaboatão, o Metrô do Recife já estava sem funcionar com toda a capacidade havia uma seman - o ramal Camaragibe passou do dia 12 até o dia 16 sem atividades.



