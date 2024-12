Arquidiocese de Olinda e Recife anuncia ordenação episcopal de novo bispo auxiliar

A- A+

Nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), o monsenhor Josivaldo José Bezerra receberá a ordenação episcopal em 6 de janeiro.

A cerimônia está marcada para começar às 19h, na Matriz de Santo Antão, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco.

Além de monsenhor Josivaldo José Bezerra, também será ordenado bispo auxiliar da AOR o monsenhor Nereudo Freire Henrique — a data de nomeação dele, porém, ainda não foi anunciada.

As nomeações dos sacerdotes foram feitas pelo papa Francisco, em 8 de novembro deste ano, e foram pedidas pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Os novos bispos auxiliares apoiarão o arcebispo nos trabalhos pastorais e administrativos da AOR.

Participarão da cerimônia de ordenação o arcebispo dom Paulo Jackson; o arcebispo emérito de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido; e o arcebispo emérito do Ordinariado Militar do Brasil, dom Fernando José Monteiro Guimarães.

A solenidade deve reunir fiéis, clero e familiares e marcará o início da nova missão do futuro bispo auxiliar.

Biografia

Nascido em 26 de fevereiro de 1967, monsenhor Josivaldo José Bezerra estudou Filosofia no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Olinda e Recife, de 1992 a 1993, e Teologia, de 1994 a 1997.

Fez o reconhecimento do curso de Teologia na Faculdade Católica de Fortaleza em 2014. Foi ordenado padre em 1998, na Matriz da Paróquia Santa Ana em Gravatá, Pernambuco.

Entre seus ofícios eclesiásticos, exerceu as funções de Administrador Paroquial e Pároco na Paróquia Santo Antonio; Vigário Episcopal da Região Cabo de Santo Agostinho, de 20 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2021; Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Apresentação da Escada, de 29 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2021; Vigário Episcopal da Região Vitória de Santo Antão, de 1º de janeiro de 2022 a 26 de dezembro de 2023.

Atualmente, na Arquidiocese de Olinda e Recife, é membro do Conselho Presbiteral desde 20 de março de 2004; Pároco da Paróquia de Santo Antão desde 1º de janeiro de 2022; membro do Conselho Episcopal desde 20 de março de 2011; membro do Colégio de Consultores desde 20 de março de 2011 e Vigário Geral desde 27 de dezembro de 2023.

