A- A+

Tradição Bênção de São Félix: para renovar a fé, católicos comparecem em peso à Basílica da Penha, no Recife O último encontro do ano aconteceu nesta sexta-feira (27) com a presença de milhares de fiéis

A Bênção de São Félix, tradicional na fé católica no Recife, reuniu milhares de fiéis na Basílica da Penha, no bairro de São José, Centro da capital pernambucana, nesta sexta-feira (27), última do ano.

O costume é baseado no frei capuchinho São Félix de Cantalice, que agradecia a Deus por todas as coisas. Sob essa fé, os fiéis se reúnem na Basílica da Penha, todas as sextas-feiras, para manifestar gratidão ao Santíssimo e receber a proteção para o novo ano.

A bênção consiste numa missa e, após os louvores e rezas, o público vai à frente do altar, onde os frades capuchinhos ungem as mãos das pessoas com o santo óleo e elas levam a unção ao alto da cabeça, representando proteção para todo o corpo.

Fiéis recebendo a Benção de São Félix. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Maior participação

A Basílica da Penha segue aberta até as 18h desta sexta-feira, que, por ser a última do ano, deve receber ainda mais pessoas que o normal. Foi justamente sobre isso que o Frei Paulo Amâncio de Freitas falou no altar, enquanto ministrava a missa, em um pedido por mais participação dos fiéis.

"A Bênção de São Félix é concedida em todas as sextas-feiras. Não só na primeira ou última do ano. Nós resumimos a isso. Então o que pedimos é que venham em todas as sextas-feiras, para que possamos renovar nossa fé e agradecer pelo ano, inclusive pelo que vem aí", afirmou.

Renovação da fé

Casal Paulo Grego e Geórgia Pinheiro. Foto: Davi de Queiroz/ Folha de Pernambuco

Dentre os fiéis que compareceram à igreja para pedir a bênção, estava o casal Paulo Grego, aposentado de 66 anos, e Geórgia Pinheiro, auxiliar de consultório odontológico de 49. Juntos, eles foram agradecer pelo ano vivido e, emocionados, contaram à Folha de Pernambuco um pouco sobre a conexão que têm com a fé.

"Essa bênção representa a paz, a espiritualidade e a renovação para todos nós. Temos isso o ano inteiro, para sempre que precisarmos renovar a fé que existe na gente ou de uma oração a mais", afirmou Geórgia.

"A bênção é eterna, para o ano inteiro", completou Paulo, segurando as lágrimas após a missa.

Veja também

MOBILIZAÇÃO Petrobras e Transpetro ajudam na busca por vítimas da ponte que caiu entre MA e TO