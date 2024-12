A- A+

festa Virada Recife 2025: Alceu Valença anima penúltima noite de shows no Pina Festa começa com público animado ao som dos sucessos carnavalescos

A penúltima noite de shows na orla do Pina começou cedo neste domingo (29). Por volta das 18h, o cantor Alceu Valença subiu ao palco para cantar as consagradas canções já tão bem conhecidas por toda a plateia.

Com a areia já lotada, a plateia ouviu os tradicionais ritmos carnavalescos consagrados na carreira do cantor e se divertiu no clima de quem já espera o Carnaval de 2025.

Antes de Alceu abrir a noite, o público que chegou cedo ainda curtiu o show da cantora Letícia Bastos, que teve início às 16h30.

Neste domingo, a festa tem previsão de terminar às 3h. Ao longo da noite ainda vão passar pelo palco nomes como Henry Freitas, Jorge e Mateus, Xand Avião e Guilherme Ferri.

Virada Recife

A Virada Recife 2025 começou na última quinta-feira (26), com o tão esperado show do “Rei”, Roberto Carlos.

A abertura da festa ao som das marcantes canções românticas reuniu cerca de 200 mil pessoas na orla do Pina.

Depois de um dia de pausa na sexta (27), as atrações voltaram no sábado e domingo, e continuam na terça-feira (31), quando o público deve ir à praia para acompanhar as atrações e celebrar a chegada de 2025.

A programação da festa da virada, no dia 31, vai contar ainda com grandes nomes da música nacional, como Alok, Nattan, Almir Rouche, Juciê, Matheus Moraes e Patusco.

Neste ano, foi inserido um dia a mais de shows em relação ao ano passado, com 19 atrações confirmadas. O Réveillon do Recife tem, ainda, polos descentralizados, para levar a festa de ano novo com programação diversa também para outros pontos da cidade.

