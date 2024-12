A- A+

VIRADA RECIFE Roberto Carlos abre o Réveillon do Recife atraindo milhares para a orla do Pina, nesta quinta (26) O Rei é a principal atração da programação que ganhou um dia a mais de shows em relação ao ano passado, com 19 atrações confirmadas

Programação do Réveillon do Recife teve início com o aguardado show de Roberto Carlos, nesta quinta-feira (26). Na abertura da festa, o Rei emocionou milhares de fãs com seus clássicos e novas canções, no palco montado na orla da praia do Pina, na zona sul da cidade.

O cantor capixaba iniciou a primeira noite de shows com a tradicional música "Emoções", comovendo os espectadores. O espetáculo seguiu com o repertório de sucesso do artista, incluindo a sua faixa mais recente ''Eu Ofereço Flores''.

Quem aguardava ansioso para o início do show era o estudante de História Vinycius Sá, de 22 anos. Ele passou a infância escutando o Rei, mas nunca tinha tido a oportunidade de ver um show do artista.

"É um sonho inenarrável estar neste show e espero que ele canta 'Como Vai Você?'", comentou o jovem.

O desejo de Vinycius foi realizado. Após ''Emoções'', Roberto Carlos cantou a música requisitada pelo estudante, e, em seguida, encantou o público com a também clássica “Além do Horizonte’’.

A recifense Elisangela Vasconcelos, de 51 anos, também esperava ver pela primeira vez o show de Roberto Carlos. A ocasião ficou ainda mais especial com a companhia da filha, Eduarda Mesquita, de 25 anos, que veio do Mato Grosso acompanhar a mãe.

"Minha primeira vez no show dele, é muita emoção estar aqui, presencialmente, eu e minha filha" disse emocionada Elisangela.

Antes de Roberto Carlos subir ao palco, a Orquestra Sinfônica do Recife realizou a abertura do show com uma sequência de clássicos do cantor brasileiro.



Um dos destaques da festa deste ano, Roberto Carlos trouxe o show da sua turnê ''Eu Ofereço Flores 2024'' para o público recifense. A barulhenta plateia prestigiou a primeira apresentação gratuita de Roberto Carlos na capital pernambucana.

Carreira

Roberto Carlos é um ícone da música brasileira, com mais de 70 álbuns lançados e uma carreira marcada por lançamentos simultâneos em português e espanhol desde a década de 60. O ano de 2024 é especial, pois marca os 50 anos do seu especial de fim de ano na TV Globo.

Recentemente, Roberto se apresentou nas principais cidades dos EUA, sendo classificado como um dos 30 artistas com maior público no país, ao lado de nomes como Elton John e Cher, e já se prepara para uma turnê na Europa.

Reveillon Virada Recife

Além de Roberto Carlos, a programação Reveillon Virada Recife contará com grandes nomes da música nacional, como Alok, Jorge e Mateus, Cláudia Leitte, Alceu Valença, Xand Avião, Nattan, Priscila Senna e Raphaela Santos.

Neste ano, foi inserido um dia a mais de shows em relação ao ano passado, com 19 atrações confirmadas.

Confira a programação de todos os polos do Réveillon Virada Recife 2024:

Sábado (28)

Virada Recife - Orla

Cláudia Leitte

Pablo

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado

Domingo (29)

Virada Recife - Orla

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Alceu Valença

Letícia Bastos

Guilherme Ferri

Morro da Conceição

17h - Orquestra Malassombro (participação Isadora Melo)

18h30 - Clube do Samba (Karynna Spinelli, Helena Cristina e Negro Henrique)

20h - Gerlane Lops

21h30 - Martins

23h - Nando Cordel

0h30 - Tayara Andrezza

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Ibura

17h - Ed Carlos

18h30 - Belo Xis, Wellington do Pandeiro e Ramos Silva

20h - Carina Lins

21h30 - Alex Júnior

23h - Conde do Brega

0h30 - Os Neiffs

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Lagoa do Araçá

18h - Myllena Dantas

19h30 - Beto Ortiz

21h - Clara Sobral

22h30 - Marron Brasileiro

0h - Sem Razão

DJ Incidental nos intervalos

Terça-feira (31)

Virada Recife - Orla

Nattan

Alok

Almir Rouche

Matheus Moraes

Juciê

Patusco

Lagoa do Araçá

19h - Nena Queiroga

20h30 - Romero Ferro

22h - André Rio

23h30 - Geraldinho Lins

1h - Banda the Rossi

DJ Incidental nos intervalos

Ibura

17h30 - Gustavo Travassos

19h às 20h - Alan di Boa

20h30 - Barbarize

22h - Valquiria Santana

23h30 - Amigas do Brega

1h - Manoel Netto

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Morro da Conceição

17h - Lucas dos Prazeres

18h - Missa

19h30 - Banda de Pau e Corda

21h - MC Elvis

22h30 - MC Troia

0h30 - Michelle Melo

2h - João Do Morro

DJ Vibra nos intervalos

