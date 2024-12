A- A+

FIM DE ANO Virada Recife 2025: circulação em trecho da av. Boa Viagem será bloqueada; veja esquema de trânsito Bloqueios serão feitos entre 14h e 6h do dia seguinte nos dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro

Por causa dos shows do Virada Recife 2025, trecho da avenida Boa Viagem entre a rua Pereira Costa e o início da avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center, será bloqueado.

Os bloqueios serão feitos entre 14h e 6h do dia seguinte nos dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

No período da mudança na circulação, um esquema especial de trânsito organizado pela CTTU estará em vigor.

Motoristas oriundos da avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na rua Pereira Costa e depois à direita na avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.



No trecho entre a rua Pereira da Costa e a avenida Antônio de Góes, será proibido parar e estacionar durante o período de interdição.

O perímetro também engloba as ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Comendador Moraes, além da avenida Conselheiro Aguiar.

Haverá desvio na avenida Herculano Bandeira para a avenida Domingos Ferreira.

Já a rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

Quem for aos shows, poderá usar, nos quatro dias, o Expresso Réveillon, que terá saídas de três shoppings da cidade e, exclusivamente no dia 26, também do ginásio Geraldão.

O plano de mobilidade inclui o trabalho de 1.099 profissionanis, sendo 611 agentes de trânsito e 488 orientadores de trânsito.

A CTTU irá montar 14 pontos de barreiras estratégicas para ordenamento do trânsito, número que pode aumentar conforme necessidade.

Multas

A CTTU ainda orienta a população para que chegue cedo à festa, a fim de evitar retenções. Motoristas também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento e à orientação dos agentes de trânsito.



A fiscalização, segundo a autarquia, será rigorosa e o veículo flagrado estacionado em local proibido, sobre calçadas ou em fila dupla, corre o risco de ser rebocado.



Já o condutoir pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

Virada Recife 2025: atrações musicais no Pina

26 de dezembro

Roberto Carlos

28 de dezembro

Cláudia Leitte

Alceu Valença

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado

29 de dezembro

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Pablo

Guilherme Ferri

Letícia Bastos

31 de dezembro

Nattan

Alok

Almir Rouche

Juciê

Matheus Moraes

Patusco

