A- A+

encontro Fernando Henrique se encontra com economistas que participaram do Plano Real Reunião ocorreu na casa do ex-presidente; Real completa 30 anos em 2024

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) recebeu nesta segunda-feira (24) economistas que participaram da elaboração do Plano Real, que completa 30 anos em 2024. O encontro ocorreu na casa do ex-presidente, em São Paulo. Ele se encontrou hoje também com o presidente Lula (PT).

Estiveram na casa de FH os economistas Pérsio Árida, Pedro Malan e Gustavo Franco, que trabalharam no Plano Real, segundo informações da TV Globo.

A Fundação Fernando Henrique Cardoso realiza um evento também nesta segunda sobre o Plano Real, que terá a participação dos economistas que estiveram com FH e também de André Lara Resende, Armínio Fraga e Edmar Bacha. A presença do ex-presidente ainda não está confirmada. A conversa ocorre a partir das 15h e poderá ser acompanhada pela internet, com transmissão ao vivo.

"As três décadas do Real mostram que a boa técnica e a boa política são inseparáveis na explicação do sucesso do plano. Aprendendo com os erros das tentativas anteriores, o Real pôs fim a uma longa história de inflação alta, surtos inflacionários e planos mal sucedidos. Com 30 anos de vida, já é a moeda mais longeva da história do Brasil", diz o texto do evento.

FH, de 93 anos, foi presidente do Brasil entre 1995 e 2003, e ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, em 1994, quando foi criado o Plano Real, que deu origem à moeda em vigor no país e marcou fim de um período de intensas instabilidades econômicas e monetárias no Brasil. Um dos principais objetivos do plano era controlar a inflação, que chegava a marcar quatro dígitos na época.

Veja também

brasília Lira indica que vai descartar pedido da oposição de levar a plenário decisão que absolveu Janones