RECIFE Festival educacional gratuito reunirá 18 mil estudantes às vésperas do Enem; veja como se inscrever Acelere Experience ocorrerá no Geraldão, na capital pernambucana. Palestras e aulas estão na programação

Estudantes que estão se preparando para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão participar de um festival gratuito de conhecimento, entretenimento e

música na próxima semana, no Recife.

É o Acelere Experience, evento que irá reunir 18 mil estudantes no Ginásio Geraldão, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana, nos dias 9 e 10 de outubro, das 8h às 17h.

Os participantes são estudantes selecionados pelas escolas da rede estadual e público em geral, que pode fazer a inscrição gratuita por meio do site www.acelerenoenem.com.br.



O Enem será realizado em 3 e 10 de novembro.

Promovido pelo Acelere no Enem, maior curso preparatório gratuito do Brasil, o evento terá palestras, aulas especiais de todas as disciplinas cobradas no vestibular e ativações de marcas parceiras.

No line-up do Acelere, shows dos pernambucanos Elvis e DJ Xavier e apresentações de humor e ilusionismo.

CEO da Acelere Educação, que comemora a marca de 2 milhões de estudantes conectados, Rhayann Vasconcelos ressalta o formato único do festival.

“O Acelere no Enem cresceu e, com o sucesso da solução, criamos o nosso próprio festival, o Acelere Experience. O evento vai trazer aulas especiais, muita música, com

experiências e ativações para o público, em um formato único e com a cara irreverente que a nossa audiência carrega”, explicou Rhayann.

O Acelere Experience é promovido em parceria com as Gerências Regionais de Educação (GRE) Recife Norte e Recife Sul, da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, e as marcas BIC, TNT, FYS, Nissin e Hershey’s.

