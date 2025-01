Filha de Flordelis é morta em suspeita de feminicídio no Rio; saiba quem é ela

A- A+

Na madrugada do dia 16 de junho de 2019, Gabriella dos Santos de Souza foi quem teria contatado que o pastor Anderson do Carmo de Souza ainda estava vivo ao ser alvo de 30 tiros à queima-roupa na garagem de sua casa, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



A jovem, na época com menos de 20 anos, é uma dos 55 filhos da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza. A ex-parlamentar cumpre pena de 50 anos pelo assassinato de Anderson, seu marido.

O corpo de Gabriella foi encontrado na rua, na madrugada da última quarta-feira, em uma suspeita de feminicídio, como revelou o blog True Crime, nesta quinta-feira. O caso foi registrado pela 74ª DP (Alcântara), em São Gonçalo, também na Região Metropolitana do Rio.





A polícia, de acordo com a coluna, apura supostas ameaças que o companheiro da jovem, hoje com 25 anos, teria feito contra ela por meio de mensagens de áudio no WhatsApp. O corpo foi encontrado ma Estrada do Pacheco, no bairro Pacheco.

Testemunha no homicídio do pai

Na época das investigações sobre o assassinato de Anderson, Gabriella foi ouvida em depoimento na polícia e na condição de testemunha da defesa de Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis que acabou condenado em regime semiaberto por uso de documento falso duas vezes e por associação criminosa armada.

Ela relatou à polícia, em 24 de julho de 2019, que constatou, antes da ligação feita ao Corpo de Bombeiros, que o pastor ainda estava vivo. A jovem contou que após o pai ser baleado, Daniel dos Santos de Souza, seu irmão e um dos filhos de Flordelis, pediu que ela verificasse se Anderson ainda estava vivo. Ela teria ido até a garagem, onde o crime aconteceu, após acordar.

A vítima estava caída no chão, com os ferimentos dos disparos à queima-roupa, e sangrava muito. Gabriella relatou que colocou a mão no pescoço do pai e constatou que ainda havia pulsação. Segundo contou, após a informação, Daniel disse a ela que solicitaria a outro irmão, André, para pedir socorro médico.

Gabriella chegou a depor como testemunha na audiência de instrução e julgamento da morte do pastor, em maio de 2021, mas a juíza Naris Carvalho Arce, percebendo que a jovem aparentava estar fazendo uso de remédios controlados, a liberou ainda durante o depoimento. Na ocasião, ela negou as informações que tinha prestado em sede policial.

Segundo o blog True Crime, o atestado de óbito aponta Gabriella como filha de Anderson e Flordelis. O casal acolheu dezenas de filhos durante o tempo de relacionamento. Segundo relatos de familiares, a jovem foi adotada ainda bebê pela ex-deputada e permaneceu sob seus cuidados até a prisão da mãe adotiva, em 13 de agosto de 2021 pelo homicídio do marido.

Gabriella era irmã biológica de Lucas César dos Santos Souza, filho adotivo de Flordelis, condenado à prisão por ajudar a comprar a arma usada no assassinato de Anderson. Ela também tinha como irmãs biológicas Júlia e Bruna, e era a primogênita dos quatro.

Durante o julgamento, Gabriella foi apontada como responsável por cuidar das crianças menores da casa em que a maior parte da família vivia, junto com o casal Flordelis e Anderson.



Rebeca Vitoria Rangel Silva, uma das netas da ex-deputada, ao ser arrolada como testemunha pela defesa Carlos Ubiraci — depois condenado a mais de 2 anos a prisão em regime semiaberto por associação criminosa e absolvido da acusação de homicídio triplamente qualificado — contou que Gabriella era "como se fosse uma escrava" na casa da família. Segundo relatou, a jovem era responsável por limpar o imóvel e cuidar das crianças pequenas.

Ainda de acordo com o depoimento de Rebeca, quando surgiu o rumor de que Adriano teria afirmado que mataria a esposa, Regiane, ao deixar a cadeia, Gabriella foi apontada como informante.

Anderson foi atingido por 30 tiros à queima-roupa disparados por Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis. Ele foi condenado a 33 anos pelo homicídio. Ainda cumprem pena pelo crime: Simone dos Santos Rodrigues, também filha biológica da ex-deputada, condenada a 31 anos; Lucas Cézar dos Santos Souza, filho adotivo, por 7 anos e meio; Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo, por 2 anos; Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico, por 4 anos e meio; Marcos Siqueira Costa, ex-policial militar, por 5 anos; e Andrea Santos Maia, mulher de Marcos, condenada por 4 anos.

Investigação sobre a morte de Gabriella

De acordo com o blog True Crime, que teve acesso ao atestado de óbito de Gabriella, foi registrado como causa de sua morte uma parada cardiorrespiratória súbita, com a ressalva de que "as circunstâncias do falecimento ainda necessitam de investigação detalhada". O delegado Marcelo Braga Maia, responsável pelo caso, ordenou uma apuração aprofundada, com o objetivo de ouvir familiares e eventuais testemunhas.

O documento, assinado pelo médico Arthur Bastos, aponta como "causa provável" do óbito uma “parada cardiorrespiratória súbita”, que demanda exames complementares, ainda pendentes, para uma conclusão definitiva. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo para realização de análises mais detalhadas. O enterro de Gabriella está previsto para ocorrer ainda nesta quinta-feira.

Cumprindo pena na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, Zona Oeste do Rio, Flordelis tenta obter permissão para comparecer ao enterro de Gabriella. A ex-deputada federal foi condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato de Anderson.

Veja também