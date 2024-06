A- A+

EUA Filho de parlamentar faz caretas enquanto pai defende Trump na Câmara dos EUA, e vídeo viraliza Sentado atrás do deputado e bem dentro do enquadramento das câmeras, o menino Guy, de 6 anos, chegou a revirar os olhos e mostrar a língua

De volta de um recesso de uma semana, o parlamentar John Rose, republicano do Tennessee, nos Estados Unidos, foi um dos primeiros a falar no plenário da Câmara nesta segunda-feira, quando usou seus cinco minutos de tempo de discurso para criticar a condenação criminal do ex-presidente Donald Trump. A parte mais memorável, porém, não foram as palavras de Rose. Graças ao seu filho, que fez uma série de caretas enquanto o pai falava, a cena viralizou nas redes sociais.

Enquanto Rose entoava as linhas de ataque que os republicanos de base têm recitado desde que Trump foi condenado por 34 acusações criminais, seu filho Guy, de 6 anos, fazia sua própria apresentação. Sentado atrás do deputado e bem dentro do enquadramento das câmeras da rede C-SPAN, que registram cada momento em que a Câmara está em sessão, o menino revirava os olhos e mostrava a língua —exibição que provavelmente será lembrada por muito mais tempo.

— Levanto-me hoje para abordar o terrível precedente estabelecido em nosso país há quatro dias, usando o sistema de justiça para engajar-se em uma acusação politicamente motivada e agora a condenação de um candidato a presidente de um grande partido político, especialmente nas acusações contra Donald Trump, o que deve preocupar cada membro deste corpo, assim como cada americano em nosso país — disse Rose enquanto seu filho estava sentado silenciosamente atrás dele.

Logo depois, o jovem Guy pareceu notar a posição de uma câmera de televisão apontada em sua direção e começou a se divertir. Primeiro, deu um sorriso sincero. Depois, um leve ajuste em seu assento para garantir uma exposição completa no enquadramento atrás de seu pai. À medida que o discurso continuava, Guy intensificava suas caretas. Houve até mesmo uma revirada de olhos e a clássica expressão de língua para fora.

— Independentemente da opinião de cada um sobre o atual candidato republicano, seria bem lembrado que temos uma longa e querida tradição neste país de resolver nossas diferenças políticas nas urnas por quase dois séculos e meio. Como advogado, posso dizer que 30 de maio estará entre as datas mais infames da História americana — continuou ele, completamente alheio ao que seu filho fazia ao fundo.

Após alguns minutos de caretas engraçadas e gestos de mão caóticos, o menino adicionou um adereço à sua performance: uma bola de estresse que tinha no bolso. Quando o discurso terminou, não demorou para que Rose descobrisse, após uma rápida olhada nas redes sociais, que seu filho havia roubado a cena.

"Isso é o que eu ganho", escreveu ele em uma postagem, "por dizer ao meu filho Guy para sorrir para a câmera para seu irmãozinho".

