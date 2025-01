A- A+

EUA Filho de Trump será "assessor estratégico" de casa de apostas online Kalshi permite apostas em eleições, no Oscar, em mercados financeiros e até no clima

Donald Trump Jr., filho do presidente eleito dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira que será "assessor estratégico" da empresa de apostas online Kalshi. Esta plataforma permite, entre outras coisas, apostar nos resultados de eleições.

"Na noite das eleições presidenciais [5 de novembro], quando a mídia tendenciosa falava de uma corrida apertada, minha família e meus amigos usaram as cotações da Kalshi e souberam que havíamos vencido horas antes dos jornalistas mentirosos", escreveu Trump Jr. na rede social X.

"Os mercados de previsão têm o potencial de se tornar o principal mercado financeiro e uma poderosa fonte da verdade. Ninguém está melhor posicionado [do que Donald Trump Jr.] para nos ajudar a cumprir essa missão", comentou o diretor da empresa, Tarek Mansour, na mesma rede.

A Kalshi permite apostas em eleições, eventos como o Oscar, mercados financeiros e até no clima. O site oferecia nesta segunda-feira, por exemplo, apostas sobre quem será o futuro primeiro-ministro canadense, as personalidades que o presidente Joe Biden poderia perdoar antes de deixar o cargo em 20 de janeiro e a cotação do bitcoin.

Durante a campanha, os republicanos afirmaram repetidamente que várias casas de apostas online davam Trump como vencedor, enquanto os institutos de pesquisa previam um duelo muito apertado com a vice-presidente democrata Kamala Harris.

