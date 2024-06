A- A+

internacional Filipinas divulgam imagens de marinheiros da China com machado, facas e paus durante confronto Incidente nas Filipinas é parte da disputa entre Manila e Pequim por áreas econômicas exclusivas no Mar da China Meridional

Homens da Guarda Costeira da China armados com paus, facas e um machado entraram em confronto com navios da Marinha das Filipinas perto de um recife estratégico no Mar da China Meridional, segundo imagens divulgadas pelo governo filipino. Manila acusa Pequim de cometer um “ato de pirataria” e exigiu a devolução dos bens saqueados, incluindo sete armas, e a reparação do equipamento danifico.

O confronto ocorreu na segunda-feira (17), enquanto as forças filipinas tentavam reabastecer seus marinheiros com base em um navio de guerra dilapidado que encalhou intencionalmente no disputado banco de areia de Ayungin, chamado Segundo Atol Thomas, de acordo com Manila.

The CCG swarmed AFP's Rigid Hull Inflatable Boats (RHIBs) already moored alongside BRP Sierra Madre (LS57), escalating their aggression by wielding pointed weapons and explicitly threatening to harm Filipino troops. pic.twitter.com/huEPCBXPah — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) June 19, 2024

As imagens do confronto, divulgadas na noite de quarta-feira pelos militares filipinos, mostram pequenos barcos tripulados por marinheiros chineses gritando e usando facas e paus para atingir botes infláveis.

Um soldado filipino perdeu um polegar no incidente, em que a Guarda Costeira chinesa confiscou ou destruiu equipamento filipino, incluindo armas, segundo os militares filipinos.

Estas imagens contrastam com as fotos divulgadas na quarta-feira pela imprensa estatal chinesa, nas quais as suas forças não aparecem munidas de armas.

Pequim garante que a sua Guarda Costeira se comportou de forma “profissional e moderada” durante o confronto e que não tomou “ações diretas” contra a tripulação filipina.

Nas gravações divulgadas pelas Filipinas, porém, um membro da guarda costeira chinesa é visto brandindo um machado, e em outra um marinheiro chinês aparece batendo violentamente com um pedaço de pau em um barco inflável enquanto outro o perfura com uma faca.

O pessoal filipino, vestido com camuflagem, não é visto portando armas nos vídeos.Os militares ainda acusaram o pessoal chinês de atirar pedras contra eles, perfurar barcos infláveis e disparar gás lacrimogêneo.

