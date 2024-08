Fiocruz para você: Evento em Goiana, na Mata Norte, oferece atividades gratuitas e serviços de saúde

A- A+

Neste sábado (17), a Fiocruz Pernambuco e a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) realizarão mais uma edição do Fiocruz pra Você. O evento visa levar às comunidades vacinação, atividades culturais, divulgação científica e promoção da saúde. Desta vez, a ação aconte em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, a 64 km da capital.

O bairro escolhido para receber a ação é o Nova Goiana, na periferia da cidade. As atividades começam às 9h com a apresentação do Coral Percussivo Elza Soares, formado por trabalhadores da Fiocruz PE. A partir das 9h30, acontece a abertura oficial, com a presença de autoridades e do icônico Zé Gotinha.

Fiocruz pra Você

A programação do Fiocruz pra Você segue até às 15h. Com oficinas, palestras, serviços e brincadeiras para a criançada. Os participantes receberão ainda o Passaporte Científico, que será carimbado a cada atividade concluída ou assistida, comprovando a participação.

Os serviços que estarão disponíveis no Fiocruz pra Você 2024 são: Vacinação (todas as vacinas disponíveis no calendário de imunizações), Exposições científicas (Insetário, Biotério, Serviços de Referência em Peste, Chagas e Esquistossomose, Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, pesquisas sobre HTLV e sobre Leishmania); Oficina sobre Poluição Ambiental por plásticos e reciclagem, Conscientização sobre o uso adequado de medicamentos e sobre doação de sangue.

Serviços de saúde

A programação contará ainda com ações de cuidado com a saúde, entre elas: aferição de pressão e roda-de-conversa sobre diversos temas de saúde. Durante todo dia haverá brincadeiras e apresentações culturais. O projeto Fiocruz pra Você visa à integração e o engajamento dos trabalhadores e alunos da Fundação com as comunidades, promovendo saúde, diversão e solidariedade.

A escolha do município teve como objetivo atender aos desejos das instituições envolvidas na realização do projeto: o da Fiocruz PE de estar cada vez mais presente no interior do Estado e o da Hemobrás, que tem a sua sede no município, de reafirmar o seu compromisso social com a comunidade do entorno.

